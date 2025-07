Kevin Feige elogió a Superman y Marvel duda: ¿Le hará sombra a 'Los 4 Fantásticos'?

Marvel y DC: una competencia con códigos

Lo que más sorprende es la buena onda que hay entre Marvel y DC detrás de escena. Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, no dudó en tirar flores para Superman en una nota con Variety: "Mirá Superman... claramente no hay fatiga de superhéroes, ¿no? Me gustó mucho. Me encanta cómo te tirás de cabeza. ¿No sabés quién es Mr. Terrific? No importa. Vas a entender. Es un mundo completo."

Feige destacó que este filme de Gunn apuesta a la positividad y la energía buena, algo que también busca la próxima película de Marvel, Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, que sale este jueves 24/07 en Argentina. Contó además que tiene buena onda con Gunn y que se escriben mensajes: "James ha tenido influencia en nosotros y nosotros en él. Me mandé a decirle cuánto me gustó la peli. Y él me contestó: ‘No existiría sin ustedes’."

image Kevin Feige felicitó a James Gunn y celebró el éxito de Superman, destacando su enfoque positivo. Aunque compiten, Marvel y DC muestran respeto mutuo y apuestan a que el género siga fuerte.

Esta relación muestra que, más allá de la rivalidad pública entre Marvel y DC, en el fondo hay respeto y colaboración. No es que uno quiera hundir al otro, sino que los dos saben que el éxito del género beneficia a todos. Y si esta Superman es señal de lo que viene, la guerra por la taquilla va a estar cada vez más picante, con película que realmente dan ganas de ver y no reciclan lo mismo de siempre.

Además, el universo DC no se queda quieto: después de Superman vienen series como Peacemaker (que arranca su segunda temporada en agosto) y Lanterns para 2026, y largometrajes como Supergirl, Clayface y The Batman: Part II. Así que la cosa recién arranca y James Gunn, con toda su experiencia, parece ser el engranaje necesario para que esta movida funcione.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que todos ven en una sola noche

Valentín Torres Erwerle, la primera víctima del regreso de los visitantes

ARCA actualizó los montos de transferencias que comenzará a investigar en julio 2025

Yanina Latorre más complicada tras las nuevas pruebas que mostró Fernanda Iglesias

LLA y peronismo: Crisis de los triángulos, con "sacrificios" y "huevos de platino"