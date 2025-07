Marvel lo logró: 'Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos' es el reboot que sí funciona

Hasta Next Best Picture, que fue uno de los más tibios, reconoció que: "Muchos dirán que es fantástica, y tendrán razón por varias razones". Aunque agregó que "la historia familiar puede sentirse un poco repetitiva a esta altura del MCU". Y no podían faltar los elogios a los personajes pesados: un crítico sostuvo que "Galactus es increíble" y que "Silver Surfer se ve realmente muy bien". Parece que el reboot no se guardó nada para el cierre del año marvelita.