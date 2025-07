Marvel y su karma con John Malkovich: Ahora lo eliminaron de 'Los 4 Fantásticos'

Shakman quiso incluirlo porque ya habían trabajado juntos en la película Cut Bank, y eso fue lo que convenció a Malkovich para sumarse. Es más, él mismo había contado que rechazó varios papeles en filmes de superhéroes: “La razón por la que no los hice no fue artística. No me gustaban los contratos... Estas películas son agotadoras. Si voy a estar colgado de una grúa frente a una pantalla verde seis meses, pagame. Si no querés pagarme, todo bien, pero yo me voy al teatro o dirijo una obra.”