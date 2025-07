Fundación Capital no cree en corrida cambiaria contra el peso de Javier Milei

Fundación Capital, que dirige Carlos Pérez: "(...) No obstante, como hemos señalado en otras oportunidades, en el marco de la salida parcial del cepo, no hay posibilidad de corrida cambiaria. Esto surge del análisis de la oferta y demanda potencial de dólares. La primera ronda los US$ 13.000 millones, siendo que las reservas internacionales brutas superan los US$ 40.000 millones, y a eso deben sustraerse US$13.000 millones del swap con China (que son un derecho a pedir su uso) y otros US$ 14.000 millones por los encajes de los depósitos en dólares. Esta oferta debe compararse con una demanda que hoy está principalmente dada por los depósitos a plazo fijo y los títulos del Tesoro que tienen las personas físicas, sumando unos $ 19 billones. Esto ayuda a que el mercado considere que el techo de la banda cambiaria es creíble (recordemos que la autoridad monetaria puede vender divisas cuando toca el límite superior). Aún más, cuanto más cerca del techo de la banda, si el mercado tiene confianza en la misma, debería tender a posicionarse en pesos, lo que haría que aparezca cierta oferta y no se perfore el límite superior."