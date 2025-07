Leyenda del Real Madrid confiesa que engañó a los hinchas por una década

“Por alguna razón tenía una camiseta de Luis Figo con el Real Madrid. No me di cuenta de lo mucho que me ayudaría. Nunca había sido hincha del Real Madrid. Pero entonces apareció esta foto, estaba en redes sociales”.

Y continuó:

“Entonces, claro, todos los aficionados del Madrid decían: Es hincha del Madrid, tiene una camiseta desde los siete años. Nada de eso es cierto, pero la foto me ayudó”.

Luego de esto declaró ser hincha del Werder Bremen desde pequeño, rompiendo así los corazones de muchos fanáticos y fanáticas del Real Madrid. Más allá de haberles entregado todo en la cancha y haber ganado todo no deja de ser una anécdota que quizás moleste a más de uno. Otra prueba más de que el fútbol no se trata de amor, sino de negocio.

