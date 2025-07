El Mundial de Clubes 2029 tiene sede definida, y no será en Arabia Saudita

Los clubes viven el día a día, y lo que pasó en la temporada pasada ya no cuenta, las selecciones viven períodos a largo plazo, ya que pueden ser campeones vigentes desde 2 a 4 años, y eso no cambia mucho ya que los planteles se modifican muy de a poco. Por eso en Golazo24 desde un principio estuvimos comentando esto, que no es factible que se haga cada 4 años, son muchos y en el medio pasan muchas cosas.

+ de Golazo24

Embed

Los hackers y la IA empiezan a desplazar a los árbitros en España

Miguel Ángel Russo (Boca) podría profundizar la crisis de San Lorenzo

Valentín Torres Erwerle, la primera víctima del regreso de los visitantes