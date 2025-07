Lex Regia y 1ra cesárea de la historia antes de la medicina moderna

Con su esposa al borde de la muerte, a Nufer se le ocurrió que sus dotes de castrador de cerdos podrían quizá servirle para salvarla, o al menos, para salvar a su heredero.

Entonces, tras pedir permiso a las autoridades para tan osada intervención, sacó una cuchilla y le hizo un corte en el vientre a su esposa para extraer a su hijo, sano y salvo. Luego, la suturó mientras ella permanecía inconsciente por el dolor. Ambos sobrevivieron.

image Primera cesárea de la historia de la humanidad en una madre viva, y que su hijo y ella hayan sobrevivido | IMAGEN ILUSTRATIVA

De hecho, el niño vivió unos setenta y siete años, según lo registró el anatomista Caspar Bauhin (Gaspard Bauhin), quien dejó la primera constancia por escrito de este primer caso de éxito de cesárea en una mujer viva. Según su relato publicado en 1582:

“...el marido, después de implorado el auxilio divino y de cerrada cuidadosamente la puerta, coloca a su mujer encima de una mesa, y le abre el abdomen, como se hace para los cerdos. Y supo hacerlo con tanta destreza que ya al primer corte se pudo extraer el niño sin ninguna lesión. Once comadronas que estaban cerca de la entrada, sintiendo los vagidos del niño, intentaban entrar con todos los medios; pero no fueron admitidas antes de que se limpiase al niño, y se suturase la herida abdominal, según costumbre veterinaria".

Fue el primer caso en el que una mujer y su bebé sobrevivieron tras una incisión en el útero materno. Aún faltarían al menos cuatrocientos años para la invención de la anestesia y de los antibióticos. La madre, tras aquella cesárea, dio a luz otras cinco veces de forma natural.

