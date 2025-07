GEMSA, del Grupo Albanesi, paga unos bonos y esquiva otros

¿Dónde está el incumplimiento?

La clave está en lo que no se informa: las ONs impagas no figuran en los comunicados. En concreto, el Grupo no hace mención alguna sobre las Obligaciones Negociables Clases XX o XXI, que vencieron recientemente y sobre las que, según trascendidos, no se habría registrado pago alguno ni reestructuración explícita.