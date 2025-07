Renuncias en cadena en GEMSA y CTR tras incumplir con sus ONs

Impagos reiterados y deterioro estructural

Las salidas se producen apenas días después de que GEMSA y CTR notificaran a la CNV que no cumplirían con el pago de sus Obligaciones Negociables (Clase XXIII) y capital más intereses (Clase XXIV), con vencimiento el 21 de julio. Ambos instrumentos forman parte del programa global de deuda por hasta US$1.000 millones, y el incumplimiento ya activa los plazos de gracia establecidos en sus respectivos contratos.

Aunque los defaults del grupo ya dejaron de generar sorpresas, la acumulación de eventos negativos —ahora también institucionales— no hace más que profundizar la incertidumbre. Las compañías se limitan a repetir que “analizan alternativas” sin comunicar avances ni propuestas concretas, lo que acentúa la imagen de desorganización interna.

¿Fin de ciclo?

La salida de Guillermo Brun, quien también se desempeñaba como Responsable de Relaciones con el Mercado y firmó las últimas comunicaciones oficiales de default, resulta simbólica.

Es posible que la empresa busque oxigenar su estructura ante los reiterados fracasos en la gestión financiera y de comunicación, aunque hasta ahora no se difundieron los nombres de sus reemplazantes.

Este tipo de movimientos en medio de un proceso de cesación de pagos suelen ser interpretados por el mercado como señales de reorganización defensiva, o en el peor de los casos, de desgaste y falta de dirección clara.

Entonces

En menos de una semana, GEMSA y CTR no solo incumplieron con sus obligaciones financieras, sino que además enfrentaron una crisis interna de gobernanza. Las renuncias simultáneas en el directorio de CTR no hacen más que reforzar la percepción de que el grupo Albanesi atraviesa una situación crítica que no encuentra rumbo.

Aunque las alarmas ya no se encienden con cada impago, el deterioro sigue su marcha y ahora avanza también sobre las estructuras de decisión.

Un mismo silencio, pero cada vez más difícil de sostener.

El hecho relevante publicado en CNV

2025 - CTR - HR renovación de directorio - 21.07.2025. (1)

