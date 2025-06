Albanesi: Sigue acumulando defaults y reestructuraciones

Impacto y señales al mercado

El caso Albanesi, lejos de ser una excepción, pone en primer plano la fragilidad del crédito privado en dólares en la Argentina. Las firmas energéticas, con estructuras financieras forzadas por los controles de capital y la volatilidad cambiaria, viven bajo presión permanente para refinanciar pasivos. Cuando el contexto se complica, como ahora, el default deja de ser noticia para convertirse en un dato habitual.

A pesar del tono institucional del comunicado —que promete priorizar los intereses de los acreedores y sostener la operación—, el mercado ya aprendió a leer entre líneas: cada incumplimiento abre una negociación dura, con bonistas que exigen más garantías y empresas que piden oxígeno para sobrevivir.

¿Y ahora?

La pulseada que se abre será clave para determinar si Albanesi logra evitar la cesación de operaciones o si se encamina a una nueva reestructuración que apenas patea el problema hacia adelante. Por lo pronto, los inversores toman nota: en el sector energético, el default ya no es un cisne negro sino una postal repetida.

El caso más reciente

Tal como informó Urgente24 en: El Grupo Albanesi vuelve a incumplir: Ahora con su ON Clase X

En un escenario donde el incumplimiento de pagos se convirtió en rutina, Albanesi Energía S.A. volvió a comunicar que no hará frente al pago de intereses de sus Obligaciones Negociables (ON) Clase X, cuyo vencimiento operaba hoy 23 de junio de 2025. Lejos de provocar sobresaltos, la noticia fue recibida por los inversores con una mezcla de resignación y realismo: el default de Albanesi, hoy, ya no sacude al mercado.

image.png

Más noticias en Urgente24

Serrat a Máximo & Sergio: Eso no se dice / Eso no se hace (Viernes en Matheu)

Papa León XIV habló de la inteligencia artificial y los daños neurológicos

El outlet con hasta 70% off que puso todo a 2x1

De qué murió el actor René Bertrand, hijo de María Rosa Fugazot