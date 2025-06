Martín Anselmi, el DT disruptivo, pisó en falso en Porto: ya tienen su reemplazo

Francesco Farioli, el apuntado para reemplazar a Martín Anselmi en Porto

El club aun no lo hizo oficial, pero Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases internacional, informó que ya hay un reemplazo para Martín Anselmi. Según especificó es Francesco Farioli, que hasta hace poco era entrenador del Ajax.

"Firmará como nuevo entrenador del FC Porto a finales de esta semana, mientras se preparan los documentos. Los pasos formales se darán pronto con el entrenador italiano listo para un nuevo capítulo en Dragão", señaló.

El paso de Martín Anselmi no fue el esperado. Un perfil disruptivo en el mundo del fútbol, producto de una nueva camada de entrenadores que no provienen exclusivamente del fútbol, o al menos no acumulan extensas carreras como jugadores.

image.png Anselmi llegó al Porto desde el Cruz Azul @FCPorto

Fue noticia cuando, en una conferencia de prensa tras un partido del Porto, dio una explicación del encuentro utilizando una batería de estadísticas poco frecuentes en el léxico futbolero. Tuvimos una presión tras pérdida de 4.9 pases permitidos al rival en el último partido, veníamos teniendo 6 o 7 y buscamos mejorarlo, ser mejores. Les mostramos esos números a los jugadores: Ese es tu promedio, a esto tenemos que llevarlo. Y lo superamos porque 4.9 es realmente muy bajo. No es sostenible en el tiempo, pero sí llegar a 6”, decía Martín Anselmi.

Para muchos, resultó algo insólito. Para otros, era parte de este nuevo perfil de DT que se sirven de otras herramientas para dirigir.

