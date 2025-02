Pipo Gorosito, crítico: por qué dice que Anselmi habla de ciencia y no de fútbol

Pipo Gorosito: "La mayoría de todos los que hablan así, no jugaron a la pelota"

En diálogo con ESPN F90, Pipo Gorosito fue muy crítico de aquella conferencia de prensa que dio el técnico de Porto, en el que desarrolló una variedad de estadísticas algo complejas pero no por eso menos útiles, al menos para Anselmi.

Pipo Gorosito fue duro. "Los que saben en la materia que sea, explican las cosas fáciles. Escuchá a Ancelotti, escuchá a Guardiola, escuchá a Scaloni. Le entendés completamente todo. Lo que pasa que el fútbol da para todo y a ustedes (los periodistas) les gusta esto de que los que no jugaron a la pelota, con esa cosa... que sirve para la parte física muchísimo, los avances a través de GPS y todo eso ha sido extraordinario para la parte física, porque eso sí es ciencia, pero el fútbol es arte, trabajo y arte, no es ciencia".

image.png Pipo Gorosito, entrenador de Alianza Lima

También dijo: "Fijate que la gran mayoría de todos los que hablan así, son los que no jugaron a la pelota. A mí me resulta muy fácil escuchar a Valdano, a Milito, a los que te dije, Ancelotti, a Guardiola, a Scaloni. Me resulta muy fácil y aprendo mucho. Cuando a Ancelotti le quieren decir que ´sí, porque...´ y él con cuatro palabras simplifica todo. Lo mismo que Guardiola, que es un estudioso, que es un obsesivo, pero es muy fácil de entender. El tema es que cuando vos sos rebuscado, es difícil que te entiendan".

"Para mí los que fueron troncos, se le hace todo mucho más difícil. Pero yo no tengo la verdad, es lo que pienso yo", señaló.

Qué fue lo que había dicho Martín Anselmi

En una conferencia de prensa post partido, en el que Porto había igualado ante Sporting Lisboa, el argentino analizó el encuentro con una batería de datos que, para muchos, costó digerir: “Tuvimos una presión tras pérdida de 4.9 pases permitidos al rival en el último partido, veníamos teniendo 6 o 7 y buscamos mejorarlo, ser mejores. Les mostramos esos números a los jugadores: Ese es tu promedio, a esto tenemos que llevarlo. Y lo superamos porque 4.9 es realmente muy bajo. No es sostenible en el tiempo, pero sí llegar a 6”

Luego continuó: “La expectativa de gol en contra fue de 1.54, pero 1 punto viene de una transición. Si nos guiamos por la parte de defensa organizada, tenemos solamente 0,40 y pico (sic). Es casi menos de medio gol por partido. Es una expectativa de gol en contra muy baja. Nuestra expectativa de gol a favor fue de 2.3, es altísima. Y no tuvimos ningún penal a favor, sabiendo que eso te da casi 0,7. Son datos que te dan si estás siendo competitivo o no. Y nosotros los usamos porque están ahí. Tenemos ciertos parámetros”

