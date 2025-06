Una pareja quedó sepultada en Ushuaia por un metro de nieve tras avalancha: se salvaron agitando un guante

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1939667335779922096&partner=&hide_thread=false MILAGRO EN USHUAIA

Rescatan a una pareja que estuvo sepultada una hora por una avalancha.

Sobrevivieron una hora bajo la nieve en Ushuaia. pic.twitter.com/JJqOut6T1w — LOVE/ST (@somoslovest) June 30, 2025

Tres héroes que actuaron sin esperar ayuda

“El momento fue único: nos abrazamos. No podíamos creer lo que estaba pasando y el milagro de haber visto ese guante en la inmensidad de la montaña. Estaban ambos con hipotermia, pero sin heridas de gravedad. Les dimos mantas térmicas, ropa seca y té caliente. Tipo 18 llegó el helicóptero de Heliushuaia y los evacuaron” narraron.

image.png Ushuaia, Tierra del Fuego, increíble rescate tras una avalancha

Desde la Comisión de Auxilio de Ushuaia hicieron un llamado a la reflexión:

Es clave salir a la montaña con equipos de seguridad. La gente no tiene información y pone en riesgo su vida si no tiene el equipamiento adecuado. Hay avalanchas permanentemente, no hay que confiarse. Es clave salir a la montaña con equipos de seguridad. La gente no tiene información y pone en riesgo su vida si no tiene el equipamiento adecuado. Hay avalanchas permanentemente, no hay que confiarse.

