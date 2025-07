GEMSA y CTR: 2 nuevos impagos, un mismo silencio

Silencio estructural

Ambos comunicados repiten el mismo guion: las sociedades aseguran estar “analizando alternativas” para resolver la situación, priorizando la continuidad operativa y el resguardo de los acreedores. Pero lo cierto es que no hay avances concretos ni plazos definidos, lo que prolonga la incertidumbre.

A esta altura, los impagos dejaron de ser hechos aislados y se volvieron parte del paisaje. Sin embargo, cada incumplimiento nuevo consolida una imagen de desorden financiero que puede complicar aún más cualquier intento futuro de reestructuración o refinanciación.

Un deterioro que ya no sorprende

La acumulación de defaults por parte del grupo Albanesi en distintas emisiones refleja una fragilidad estructural que no ha sido abordada de manera efectiva, ni desde lo operativo ni desde lo financiero. Si bien el contexto macroeconómico es hostil, con restricciones cambiarias y tensión sobre los ingresos regulados, la reiteración de eventos de impago debilita la credibilidad del holding y amplía el margen de castigo del mercado.

Hoy, más que una señal de alerta, estas comunicaciones se convirtieron en parte de la rutina de los inversores que ya descontaron un escenario de stress prolongado.

Entonces

La decisión de no pagar ni el capital ni los intereses de las ONs Clase XXIII y XXIV no hace más que confirmar la tendencia de como el deterioro financiero del grupo se profundiza. Aunque el mercado ya no reacciona con sobresaltos, la falta de resolución concreta sigue acumulando tensión para el futuro.

En un mercado donde la confianza vale más que los balances, la pasividad frente a los compromisos vencidos puede volverse una trampa de difícil salida.

Aunque las alarmas ya no suenan tan fuerte, la situación sigue siendo crítica y merece atención.

Los hechos relevantes publicados en CNV

