Reviven 2 polémicas obras hidráulicas en Santa Cruz

El esquema de trabajo marca que los trabajos comenzarán con la reactivación del proyecto Cepernic y más adelante el siguiente que necesita obras adicionales de reacomodamiento (por suelos).

Números de las Centrales

El proyecto se financia con un crédito otorgado por el gobierno chino, a través de un consorcio de bancos integrado por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China.

Del total comprometido US$ 4.714 millones, giraron US$1.850 millones informa el medio electrónico

El último desembolso corrió en noviembre de 2022, con dos transferencias por un total de US$538 millones, que permitieron continuar la construcción hasta diciembre de 2023,

