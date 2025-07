Un periodista libertario increpó a Victoria Villarruel: "Traicionaste a 15 millones de votantes y a Milei"

—“No me parece que esa sea una pregunta que me tengas que hacer, porque la verdad que no ha sido nada de eso.”

Lejos de dar por cerrada la situación, el periodista insistió:

—“Es que se habla mucho y lamentablemente mucha gente confió en vos. ¿No hay una disculpa para Milei?”

Villarruel evitó seguir el intercambio y, sin agregar más, se despidió con un escueto: “Muchas gracias a todos.”

El cruce ocurrió mientras Villarruel participaba de la tradicional fiesta provincial. La vicepresidenta había viajado en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, donde fue recibida por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca, Fernando Monguillot, y por la presidenta de la Cámara de Diputados local, Paola Fedeli. Ya en diálogo con medios locales, Villarruel había intentado limitar sus declaraciones al evento cultural, destacando el trabajo de los artesanos catamarqueños y el espíritu festivo.

Victoria Villarruel enfrentada con Milei

Minutos después del episodio con el periodista, Villarruel se trasladó hasta la Casa de Gobierno provincial para mantener una reunión con el gobernador Raúl Jalil, un dirigente peronista aliado al Gobierno nacional. Allí, buscó retomar un perfil institucional: “Es una fiesta a la que le tengo mucho cariño y espero poder venir todos los años, me encanta el espíritu de la gente”, señaló.

La tensión entre Milei y Villarruel se reactivó con fuerza la semana pasada, luego de que funcionarios clave del Gabinete, incluida la ministra Patricia Bullrich, le reprocharan públicamente a la vicepresidenta haber presidido la sesión del Senado donde se aprobaron proyectos que van en contra de la agenda del oficialismo.

Tras ese episodio, Villarruel difundió mensajes en redes sociales donde defendió la realización de la sesión y lanzó críticas implícitas a Milei, al cuestionar el uso de viajes oficiales y las designaciones de familiares en cargos estatales.

Desde su entorno aseguran que la relación con el presidente atraviesa un punto de quiebre, y mencionan “maltrato sistemático” por parte de la Casa Rosada. Además, deslizan que Villarruel ya evalúa la posibilidad de construir un espacio propio de cara a las elecciones de 2027, una jugada que marcaría un definitivo alejamiento del oficialismo libertario.

