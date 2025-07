Netflix: Retrocede fuerte (-5%) pero acumula un +88% en el último año

image

Con una ganancia neta de US$ 3.125 millones y un salto interanual del 46%, la plataforma dejó pequeño cualquier pronóstico de los analistas y volvió a acelerar el margen operativo hasta un imponente 34,1%. El beneficio por acción trepó a US$ 7,19, barriendo con las proyecciones internas y externas. Los ingresos superaron los US$ 11.000 millones, confirmando que la compañía sabe reinventarse cada vez que el mercado amaga con dudar.