Google polémico: El CEO del gigante tecno alerta sobre los posibles efectos de usar IA

google y google maps inteligencia artifical escucha.jpg Google rige el humor de muchos habitantes del planeta. Sundar Pichai advierte las consciencias de usar mal IA

Ejecutivo mostró una mirada optimista

Consideró que la IA puede ser clave para resolver problemas complejos a escala global si se la orienta de forma responsable. En esa línea, defendió el desarrollo de Veo 3, la nueva herramienta de Google capaz de generar videos hiperrealistas a partir de texto.

Creación de contenidos

Consultado sobre el impacto de estas tecnologías en la creación de contenidos, sostuvo que

La libertad de expresión es un valor esencial, aunque reconoció que los límites deben ser discutidos socialmente.

La IA es como la electricidad: la ponés a disposición de todos, pero no controlás cada uso. Como sociedad, debemos definir qué está bien y qué no La IA es como la electricidad: la ponés a disposición de todos, pero no controlás cada uso. Como sociedad, debemos definir qué está bien y qué no

La entrevista cerró con un mensaje claro:

La IA no es solo una herramienta de innovación, sino también una fuente de tensión ética, política y cultural. Y si bien las compañías tienen un rol clave, Pichai insistió en que el debate debe involucrar a gobiernos, ciudadanos y comunidades creativas en todo el mundo.

