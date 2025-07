Apuñalaron al periodista Daniel Gómez Rinaldi en un intento de robo

Embed - Urgente24 on Instagram: " DANIEL RINALDI VÍCTIMA DE UN ROBO Daniel Rinaldi comentó el mal momento que vivió tras sufrir un robo cuando estaba yendo a la radio “Cuando freno el colectivo y subo al primer escalón me arrancan el teléfono de la mano, sale corriendo y yo decido salir atrás de él y gritarle que me lo devuelva” “Se metió en los container de basura, abro la puerta y le digo 'devolveme el celular que lo necesito para trabajar'. Saca un cuchillo y me pega un puntazo en la pierna y después otro”, contó el famoso . . . #inseguridad #caba #buenosaires #radio #medios #argentina #reels #viral #video #tendencia #show #famosos #viralvideos"

