Guillermo Francos defendió el gasto de la SIDE y señaló a Villarruel: "No es serio"

“Siempre hay temas de desacuerdo. No hemos utilizado el mecanismo de la preferencia política. La función de un gobernador es siempre demandar más. El presidente Javier Milei está muy bien evaluado en las provincias”, destacó Francos.

Cabe destacar que Francos es el funcionario que intenta llevar una línea de diálogo con los gobernadores tras las diferencias que se materializaron en el Senado. Mientras el resto de la Casa Rosada apuró las agresiones contra los administradores provinciales, el jefe de Gabinete intentó poner paños fríos para sostener su trabajo de “mediación”, que hasta aquí dio algunos resultados como la transferencias de obras públicas o el reconocimiento de deudas de Nación con las cajas provinciales.

A pesar de esto último, la política del Gobierno libertario sería seguir presionando para que los gobernadores encaren el grueso del recorte de gastos, liberando presión fiscal y reduciendo aún más la recaudación.

guillermo francos informe diputados.jpg Guillermo Francos defendió la postura del Gobierno. Foto: Juan Vargas/NA.

Guillermo Francos, el dólar e YPF

Respecto a la volatilidad cambiaria de las últimas semanas, el funcionario desestimó que ese fenómeno tenga impacto en el equilibrio económico al que apunta el Gobierno nacional. “Nosotros estamos muy tranquilos, no nos mueve un pelo. La diferencia es que el Gobierno reglamentó la banda. Acá no se imprimen billetes, no se traslada a precios. No va a salir de la banda", previó.

Por otra parte, Francos se refirió al juicio por YPF y la sentencia de la jueza Loretta Preska en Nueva York, quien ordenó la transferencia del 51% de las acciones a beneficiarios. “La jueza Preska no tiene ninguna autoridad soberana. Solo se pueden meter con bienes del Estado Argentino en Estados Unidos. Las acciones de YPF están en Argentina”, aseguró.

