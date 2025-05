Mega Gasoducto: Como los K, Javier Milei también festejará su Néstor Kirchner

Lo que planteó es que se está negociando avanzar en un sistema que actualmente no existe en el país, y que es del midstream o transporte privado, algo que se habilitó a partir de la reforma que hizo la Ley Bases, y que en la industria se conoce como midstreamer puro.

"Sería una empresa de midstream la que está analizando, junto con una empresa de construcción, pero es confidencial", contó Marin al sitio especializado 'Energía On'.

horacio marin.webp Horacio Marin, titular de la estatal YPF, confirmó que avanzan en el diseño del primer mega gasoducto que unirá directamente Vaca Muerta con la costa rionegrina, y que será similar al exNéstor Kirchner.

Y si bien no dio más detalles, se supo que se trata de una iniciativa similar a la que se analizó con el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que consiste en que una empresa no petrolera haga la línea y cobre un costo fijo por el transporte a las petroleras, una modalidad que no existe en Argentina pero sí en muchos lugares como Estados Unidos.

"Hay que ver si quieren hacer la inversión. Si tenemos una tarifa, sería una muy buena noticia para todos porque entonces pagaremos una tarifa durante todo el tiempo de del proyecto, y ese capital -que habría ido a la construcción del ducto- lo utilizamos para las inversiones de los pozos. Y eso sería una muy buena eficiencia para todos", remarcó.

El nuevo gasoducto

Según el detalle, el nuevo gasoducto recorrerá los casi 500 kilómetros desde el corazón de Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro; deberá además estar separado de los gasoductos que ya existen; estará dedicado exclusivamente a llevar el gas para la exportación, y no "tocará" el que se destinará por las demás redes para el consumo dentro del país.

La línea se extenderá hasta la zona de Fuerte Argentino, al sur de Las Grutas, donde se ubicará el proyecto de Southern Energy. Y, como dijo Marin, será "similar" al del actual gasoducto Perito Moreno, el exNéstor Kirchner porque tendrá un diámetro similar.

gasoducto.jpg

Este gasoducto directo será el primero pero no el último ya que las otras dos fases del plan Argentina LGN con Shell y con Eni, también requerirán de sus propios mega gasoductos, aunque en esos dos casos, su destino será el área de Punta Colorada, unos 80 kilómetros al sur de Fuerte Argentino.

Para ellos, según el propio Marin, cuentan en las filas de YPF con un experto en el tendido de ductos:

A YPF vino a trabajar conmigo el ingeniero Gustavo Gallino, que es quien dirigió el proyecto del Néstor Kirchner y es el que está analizando ahora este nuevo gasoducto A YPF vino a trabajar conmigo el ingeniero Gustavo Gallino, que es quien dirigió el proyecto del Néstor Kirchner y es el que está analizando ahora este nuevo gasoducto

