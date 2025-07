Frank Kudelka prendió fuego a Meza por la caída de Huracán: "Cada chance al arco es gol"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tino97ok/status/1947462198735081785?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1947462198735081785%7Ctwgr%5Eac4e8e78aee149d931a23b8ae409bc02d0a4ed44%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lavoz.com.ar%2Fdeportes%2Ffutbol%2Ffrank-kudelka-liquido-a-su-arquero-suplente-publicamente-cada-situacion-es-gol%2F&partner=&hide_thread=false -Kudelka prendió fuego a Meza: "Cada situación que va al arco nuestro es gol y antes no sucedía".



-Volvió a criticar a sus detractores: "No hay que cuestionar injustificadamente".



-Y aseguró que #Huracán "tuvo más situaciones claras que el rival". pic.twitter.com/DRjI6Pm0pf — Andate Poza y llevate a Kudelka (@Tino97ok) July 22, 2025

¿Qué es lo que pasa con Hernán Galíndez?

El arquero y capitán del “Globo” habló de su presente, mientras se recupera de un desgarro en medio de rumores sobre una posible salida que alertaron en Parque Patricios.

“Lo siento mucho si alguno piensa que me quiero ir o no quiero jugar más acá. Totalmente alejado de la realidad”, confesó en Soy Quemero Tv. “El día que quiera irme de Huracán no voy a hacer alguna boludez como hacen algunos jugadores de no entrenar o hacer algo por atrás. Si llega ese momento me sentaré con el Presidente o haré algo a la altura de mi carrera y a la altura del respeto que se merece el club en el que estoy”.

“Respeto muchísimo a Huracán, más de lo que la gente cree, a este club le debo mucho de verdad y me siento feliz de ser jugador de Huracán”, sostuvo despejando dudas sobre una posible salida en un futuro inmediato.

Estudiantes remontó, le ganó a Huracán por 2 a 1 y sumó sus primeros puntos en el Torneo Clausura 2025

Estudiantes derrotó a Huracán por 2 a 1 en el partido que disputaron esta noche, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2025.

Para la visita abrió el marcador el defensor Fabio Pereyra en el segundo minuto del partido, mientras que los goles de la remontada del “Pincha” fueron del delantero Edwin Cetre, en 19’ del complemento, y el volante Alexis Castro, a 24’ de la misma etapa.

El triunfo le dio al equipo de Eduardo Domínguez sus primeros puntos en el torneo y lo dejó en el séptimo puesto de la zona A, mientras que Huracán sumó su segunda derrota consecutiva y es último, siendo el único del grupo que no tiene unidades.

En la próxima fecha, el equipo de La Plata deberá visitar a Racing, el próximo sábado 26 de julio a partir de las 21:15 horas, mientras que los dirigidos por Frank Darío Kudelka recibirán a Boca, el domingo 27 a las 18:30 horas.

