Fuerte advertencia de Frank Kudelka a la Liga Profesional: "No nos pongan el domingo"

“Nuestro slogan fue no nos quejemos de lo que nos toca, peor sería estar viendo estos partidos o la Copa por televisión. Y si nos tocó viajar a Colombia y después venir a Rosario, es el azar, no se podía predecir antes. Y si el rival que nos tocó en suerte, Rosario Central, tenía más tiempo de descanso porque no está jugando copas, decidimos no quejarnos porque la queja trae mala energía. Nos quita tiempo de pensamiento estratégico”, agregó el DT.