Tremendo: Cole Palmer rechazó la propuesta de casamiento y terminó con su novia

Los blues obtuvieron la Conference League el pasado 28 de mayo ante Betis: fue victoria 4-1 luego de haber comenzado abajo en el marcador. En tal jornada, el nacido futbolísticamente en Manchester City no anotó pero dejó algunos destellos de calidad. No está de más decir que, para las exorbitantes sumas de dinero que gasta el conjunto londinense, una conquista de esta envergadura queda corta. Además, el Chelsea ganó la Conference porque no clasificó ni a Europa ni a Champions League...