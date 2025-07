Milei empodera a Guillermo Francos y demora el takeover de Karina

Karina Milei viene empoderada desde la elección porteña. Allí triunfó su apuesta de no pactar con el PRO, que relegó al oficialismo local al 3er puesto en su histórico bastión. No abundan ejemplos como ese -se puede decir que es el único- pero bastaría para que la hermana presidencial, persona vital para Javier Milei, sienta que su diseño es el correcto y debe prevalecer sobre el acuerdismo que pregona Santiago Caputo para no perder apoyos en el Congreso.