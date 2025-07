Verónica Magario en modo campaña cargó contra la gestión Milei

Por su lado, el Gobernador Kicillof remarcó la importancia que tiene para cualquier familia contar con una escritura. "Acá tienen al Estado con las escrituras: existe la posibilidad de conseguirla en una escribanía, en el sector privado. Pero Milei se olvida que miles de familias no tienen los recursos para conseguirla",

_AR70652~2 Sonrisas en Almirante Brown y críticas a Javier Milei

En línea con Verónica Magario remarcó

Sumemos fuerza para parar esta política económica, para que se termine la crueldad y la extorsión democrática que tratan de aplicar a gobernadores y legisladores. Sumemos fuerza para defendernos de quienes quieren destruir la producción, el trabajo, la salud y la educación

Kicillof les advirtió a los libertarios que en la Provincia "no entra" la motosierra ni el topo. "No nos van a destruir ni la salud ni la educación pública, no vamos a permitir que dejen sin nada a millones de bonaerenses", señaló.

Por último, el intendente local, Mariano Cascallares agradeció

El esfuerzo del Gobierno provincial en un momento tan difícil, es muy simbólico ver como la Provincia con todo su equipo y la articulación con los 135 municipios avanza en trámites que, si no nos encargáramos desde el Estado, sería muy costoso tal vez imposible para muchas de nuestras familias

