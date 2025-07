El video íntimo de la China Suárez que volvió loco a Mauro Icardi en Estambul

image.png Desde un yate en el Bósforo, la pareja disfrutó, pero también enfrentó haters. La China respondió con humor y firmeza a los comentarios sobre su cuerpo y su vida personal.

Pero claro, como todo lo que hacen tiene eco, las críticas no tardaron en llegar. Uno le escribió a la China: "Tu cara no refleja felicidad", y ella, fiel a su estilo directo, le tiró: "Es verdad. En las fotos pongo cara de orto". Otro se animó a opinar sobre su cuerpo: "Un poco de tonificación constante con el deportista no te vendría mal…". ¿Y qué respondió ella? "¿Sos personal trainer? Es verdad, soy flácida, pero estoy buena igual".

También hubo quien la acusó de haberse ido a Estambul dejando a sus hijos. "¿La reunión de trabajo por la que dejó los hijos tirados?", le tiraron con mala leche. Y ella, sin vueltas: "Ya la tuve y no te imaginás lo bien que me fue". Cada comentario, un pase de comedia.

