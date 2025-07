Agustin Giustinian está colmando la paciencia de varios senadores

Debe recordarse la furia del Ejecutivo Nacional porque Victoria Villarruel no impidió la sesión del Senado, una tontería importante de Patricia Bullrich -quien pretende ser senadora nacional por CABA- reclamando algo así. Es decir que Bullrich ignora que Villarruel representa al Ejecutivo y no puede impedir la sesión del Legislativo si hay número suficiente para el quorum de los autoconvodados. ¿Para qué quiere ser senadora nacional Bullrich si no sabe de qué trata tener una banca? Peor: ella fue diputada nacional pero, aparentemente, no aprendió mucho de los reglamentos.