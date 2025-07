El pochoclo no alcanza: Lapiceras en llamas y Caputo 'en modo' Tusam

Live Blog Post

Javier Milei insiste contra Pagni: Reclamó que se dé curso a su denuncia (ya desestimada)

Javier Milei le reclamó a la Cámara Federal que dé curso a la denuncia que presentó contra el periodista Carlos Pagni, la cual ya fue desestimada por el juez federal Daniel Rafecas por “inexistencia de delito”.

Con el patrocinio de su abogado Francisco Oneto, Milei presentó un escrito en el que pidió que se anule lo hecho por Rafecas, se deje sin efecto la desestimación dispuesta y se avance con el trámite regular que el Código Procesal Penal prevé para denuncias por calumnias e injurias, que incluye, como primer paso, la convocatoria a una audiencia de conciliación entre el querellante y el querellado

Rafecas no citó a las partes a esa audiencia porque advirtió que los dichos de Pagni de los que se quejaba Milei constituían un “análisis político general sobre la fragmentación del sistema democrático” y que "no implicaban imputación alguna concreta ni injuriosa hacia el Presidente".

Según La Nación: "Pagni ni siquiera había dicho lo que Milei le adjudicó. Por ende, para el juez, no debía darse curso a la querella. El expediente debía cerrarse".

En el escrito, Milei insistió con que Pagni lo comparó con Hitler, lo que "no solo hiere mi honra personal, sino que constituye una vejación inadmisible en una sociedad democrática, especialmente considerando mi profeso vínculo emocional, espiritual y político con el pueblo judío, como lo ha acreditado públicamente la prensa nacional e internacional”.

“Por más que se diga que en ningún caso configurarán injurias los dichos proferidos sobre asuntos de interés público, y aunque esto fuera uno, no cabe duda que ello no puede ser una carta blanca para decir cualquier barbaridad bajo ese pretexto”, alegó Milei, quien precisamente no es alguien que pueda jactarse de no decir "barbaridades"...

