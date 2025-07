"La elección de Octubre será un plebiscito sobre si la gente acompaña o no este modelo"

“La actual está mal, hay que bajarla. Yo estoy más cerca de los 14 años porque a esa altura ya los chicos entienden las consecuencias de sus actos. Hoy, tenemos chicos de 18 años que han sido detenidos 25 veces”.

¿Futuro ministro de Justicia?

“Sé que ha sonado mi nombre para la cartera de Justicia a nivel nacional pero no es un tema que hoy me preocupe”.

No pienso en mí, nunca hice estrategias personales. Cuando renuncié a ser juez federal para encargarme de un ministerio de Seguridad, casi todos me dijeron que estaba loco. Para mí, lo importante es hacer lo que tiene valor, independientemente del lugar que me toque en el reparto de las obligaciones.

image Guillermo Montenegro espera la elección en su Mar del Plata natal. Luego, podría "subir" al gobierno nacional

Vacaciones de invierno con menos del 50% de ocupación en Mar del Plata

“No podemos esperar que una temporada sea buena o mala porque el dólar está barato. La gastronomía, la diversión y la hotelería tienen que ser las claves para que el turista vuelva cada año a visitarnos” explicó el alcalde de la Perla del Atlántico.

Sin embargo, Mar del Plata "no está feliz" en julio de 2025, los datos son alarmantes.

Desde la Cámara Hotelera y Gastronómica local se dijo que fueron palpable la recesión y el dólar atrasado.

image Mar del Plata semi vacía en las vacaciones de invierno

"Causaron estragos en la ciudad insignia de la costa atlántica" denunciaron. Algunos hoteles estuvieron en 0 %. Otros en 30 o 40 % y algunos en un 80 %. Fueron vacaciones de invierno de apenas cuatro días para los visitantes. Se vio poca gente con un gasto muy cuidado. Nos tendríamos que remontar a la crisis del 2001 o la pandemia para encontrar algo parecido.

“Tenemos una carga impositiva del 58 % y otros países tienen de un 10 %, se nos hace muy difícil la competencia”, finalizaron.