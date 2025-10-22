Durante la tarde del martes (21/10) Pampita estuvo al frente de la última grabación del ciclo Los 8 escalones, luego de que hubiera desmentido que no continuaría. En esta ocasión, la conductora si bien se mostró contenta por lo hecho, dejó en claro que no le mencionaron cuando debían que iba a tener que dar un paso al costado.
BORRÓN Y CUENTA NUEVA
Pampita lamentó su abrupta salida de El Trece: "Ni siquiera lo sospechaba"
El programa Los 8 escalones dejará de estar al aire y Pampita habló al respecto tras la última grabación del ciclo en el que reemplazó a Guido Kaczka.
En diálogo con LAM, dijo: "La vida da oportunidades de hacer cosas lindas y para mí trabajar siempre es un placer. Me encantó que me dieran la oportunidad de crecer, hacer un formato que no conocía que era el programa de juegos, nunca lo había hecho. Así que bueno todo sirve y todo es como un escalón más. En la tele es infinito lo que uno puede aprender".
Sin embargo, posteriormente recordó cuando negó que el programa iba a llegar a su final y reconoció: "No sabía nada del tema yo. No me había enterado pero para nada. Ni siquiera lo sospechaba".
Asimismo, aclaró que finalmente supo la decisión que habían tomado las autoridades del canal mediante Guido Kaczka. No obstante, en su momento quien la había desmentido fue Adrián Suar, que tajantemente en una entrevista había confirmado su salida. "Son momentos de la tele y en algún momento Pampita va a volver a la pantalla", sostuvo el reconocido productor televisivo.
María Belén Ludueña ocupará el lugar que dejó vacante Pampita
Hace algunos días El Trece lanzó el spot del nuevo programa Tarde o temprano que será conducido por María Belén Ludueña. Las imágenes que rápidamente generaron repercusión fueron protagonizadas por la conductora que adelantó cómo será el ciclo televisivo.
"Tarde o temprano te vas a enterar de todo. Te vas a sentir parte. Te vas a sorprender. Te vas a enganchar. Tarde o temprano la actualidad tiene su lugar. Las historias llegan. Vas a estar del otro lado. Todo se conecta. Tu nuevo punto de encuentro. Tarde o temprano, muy pronto, por El Trece", menciona la conductora mirando a cámara haciendo alusión del nombre del proyecto.
Es preciso recordar que desde el canal que pertenece al Grupo Clarín decidieron realizar algunos cambios con el fin de achicar la gran diferencia en los niveles de audiencia que lo separan de su principal competidor: Telefe.
De esta manera, la esposa de Jorge Macri desde noviembre se desempeñará frente a cámara de lunes a viernes desde las 14:45 luego del levantamiento de Los 8 escalones.
