¿Momento de comprar o vender Netflix? Este es el consenso de la City

Netflix completó la implementación de su plataforma publicitaria propia, Netflix Ads Suite, y anunció acuerdos estratégicos con Amazon y AJA Japón para fortalecer la segmentación y el alcance programático. La compañía prevé duplicar sus ingresos por publicidad en 2025, un punto clave para diversificar su modelo de negocio frente a la maduración del streaming tradicional.

En cuanto a costos, los gastos operativos treparon 17% interanual, con incrementos del 22% en marketing y 16% en tecnología, mientras el flujo de caja libre (FCF) alcanzó US$ 2.660 millones, superando las estimaciones del mercado. Netflix además recompró 1,5 millones de acciones por US$ 1.900 millones, reafirmando su política de devolver capital a los accionistas.

Menor gasto en contenido

Allaria resalta una tendencia preocupante: las obligaciones de contenido acumulan tres trimestres consecutivos de caída. Si bien esto mejora el flujo financiero en el corto plazo, podría tener consecuencias a futuro si refleja una menor inversión en nuevas producciones.

En los últimos tres años, la relación gasto en contenido/ingresos se redujo 800 puntos básicos, frente a una baja de solo 140 pb entre 2019 y 2022. “Esta moderación puede tener costos de largo plazo si impacta en la capacidad de atraer y retener suscriptores”, advierte el informe.

El segmento de Estados Unidos y Canadá (UCAN) sigue siendo el motor del crecimiento, con un incremento del 17% interanual y un peso del 40% al 50% del aumento total de ingresos. Pero Allaria advierte que esa concentración deja a la empresa más expuesta a la saturación de su mercado más maduro.

Proyecciones ajustadas y valuación exigente

Para el cuarto trimestre, Netflix proyecta un crecimiento de ingresos del 16,7% interanual y un margen operativo del 23,9%, apenas por debajo de las expectativas del consenso. Si bien la compañía mejoró su pronóstico anual de ingresos y flujo de caja libre (ahora estima US$ 9.000 millones), redujo su guidance de margen operativo a 29%, desde el 29,5% anterior.

Allaria subraya que Netflix cotiza a un P/E adelantado de 36,5 veces, muy por encima del promedio del S&P 500 y de sus competidores en medios y tecnología, aunque apenas debajo del promedio histórico de la propia compañía (38,2x). “Las acciones posiblemente ya reflejan el escenario más optimista”, advierte el informe.

El consenso de la mesa de Allaria es claramente alcista:

75% recomienda “Comprar”

25% “Mantener”

0% “Vender"

Con un precio objetivo promedio de US$ 1.351, lo que implica un potencial de suba del 20,6% desde el nivel actual de US$ 1.120.

