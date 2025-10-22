Desde que comenzó la nueva temporada de Polémica en el Bar por la pantalla de América TV bajo la conducción de Mariano Iúdica ha sufrido varias modificaciones en su panel. Esta vez, quien anunció que dará un paso al costado fue Nazareno Casero.
La ola de renuncias sacude Polémica en el bar: Le tocó el turno a Nazareno Casero
El actor confirmó su salida de Polémica en el Bar y reveló los motivos que lo llevaron a sumarse a la lista de bajas del ciclo que se emite por América TV.
El actor confirmó su alejamiento y explicó que no se sentía cómodo con su participación dentro del formato. Según reveló en diálogo con la periodista Luciana Elbusto, la decisión fue personal, sin conflicto directo con la producción. "Voy a tener las noches libres. La verdad es que me gustó mucho que me convocaran porque es un programa que tiene más de 60 años de trayectoria, es parte de la historia de la televisión argentina. Como espectador y como persona que labura en la tele, me divertía estar", explicó.
"Cuando el programa arranca, empieza a funcionar de una manera y hay que saber encontrar el lugar para poder sentirse cómodo. No sucedió eso. El programa empezó a ir por un lado más serio y entendí que no podía estar más ahí", añadió posteriormente.
Es preciso destacar que su abrupta salida se sumaron a Marina Calabró y Carlos Maslatón que tomaron la misma decisión. Por su parte, la periodista fue una de las primeras en dar el portazo, alegando diferencias con la producción y falta de espacio editorial. Su salida se sintió, especialmente por su trayectoria y peso periodístico. En cuanto al analista financiero, si bien su presencia generaba impacto mediático, el abogado y referente liberal no encontró su lugar dentro del formato y optó por irse en buenos términos.
El rating no acompaña a Polémica en el bar
Si bien las autoridades de América TV buscaron levantar el nivel de audiencia mediante la incorporación del mítico ciclo Polémica en el bar, al parecer no era lo que el público estaba pretendiendo.
Es que desde que comenzó no supo cautivar a los televidentes y de esa manera generalmente se ubica en el cuarto lugar apenas marcando poco más de un punto de rating.
Lo cierto es que con la reconocida mesa no logran acercarse ni siquiera a El Nueve con Bienvenidos a Ganar que se posiciona tercero detrás de Telefe que lidera con MasterChef Celebrity y El Trece de la mano de Mario Pergolini en Otro día perdido.
Hay versiones, incluso, que señalan que en el caso de que Mariano Iúdica y los panelistas que lo acompañana no le encuentren la vuelta finalmente deberá ser sacado del aire.
