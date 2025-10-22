La ola de renuncias sacude Polémica en el bar: Le tocó el turno a Nazareno Casero

Es que desde que comenzó no supo cautivar a los televidentes y de esa manera generalmente se ubica en el cuarto lugar apenas marcando poco más de un punto de rating.





Lo cierto es que con la reconocida mesa no logran acercarse ni siquiera a El Nueve con Bienvenidos a Ganar que se posiciona tercero detrás de Telefe que lidera con MasterChef Celebrity y El Trece de la mano de Mario Pergolini en Otro día perdido.

Hay versiones, incluso, que señalan que en el caso de que Mariano Iúdica y los panelistas que lo acompañana no le encuentren la vuelta finalmente deberá ser sacado del aire.

