En 7 años, Petrobras estaría produciendo en Amazonas si fracasa la impugnación

Una de las preocupaciones del MPF es el presunto incumplimiento de las cláusulas del PPAF (Plan de Protección y Cuidado de la Fauna Silvestre Petrolera). Estas infracciones incluyen operaciones nocturnas, el uso de embarcaciones inapropiadas y demoras en el rescate de animales.

La última frontera

La cuenca, ubicada frente a la costa del estado amazónico de Amapá, se considera la nueva frontera más prometedora de la compañía y comparte similitudes geológicas con la vecina Guyana, donde ExxonMobil ha realizado importantes descubrimientos.

Chambriard afirmó que Petrobras espera delinear el yacimiento en 2 años, una vez iniciada la perforación exploratoria. "Si es lo suficientemente bueno, estaremos produciendo en 7 u 8 años", afirmó.

El cronograma proyectado alinearía la nueva producción de Foz do Amazonas con la disminución prevista de la producción del presal brasileño, lo que permitiría a Petrobras compensar las pérdidas de sus yacimientos de aguas profundas en proceso de maduración.

Los comentarios se produjeron un día después de que el regulador ambiental brasileño, Ibama, aprobara la solicitud, largamente postergada, de Petrobras para perforar un pozo exploratorio en la cuenca, cerca de la desembocadura del río Amazonas.

La operación, que se prevé que dure unos 5 meses, será la primera de la compañía en la zona tras años de debate ambiental y político.

Petrobras planea perforar 6 pozos adicionales en la región si los resultados iniciales son prometedores.

Chambriard afirmó que obtener licencias para estos pozos probablemente será más fácil ahora que la compañía ha cumplido con la mayoría de los requisitos ambientales, incluyendo una prueba de respuesta a emergencias que simula un derrame de petróleo, condición clave para la aprobación de Ibama.

Chambriard describió la última aprobación como un hito que podría asegurar el futuro suministro energético de Brasil, a la vez que impulsa su desarrollo económico y social. "Produciremos de forma responsable y con las mejores prácticas ambientales", afirmó, subrayando que Petrobras mantiene su compromiso de equilibrar el crecimiento petrolero con sus objetivos de transición a largo plazo.

