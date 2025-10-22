Jubilados desaparecidos: "Se los tragó la tierra arcillosa"

La hipótesis es que el terreno donde se encajó la camioneta es un terreno arcilloso y es casi como una especie de arena movediza La hipótesis es que el terreno donde se encajó la camioneta es un terreno arcilloso y es casi como una especie de arena movediza

Luego explicó La hipótesis es que el terreno donde se encajó la camioneta es un terreno arcilloso y es casi como una especie de arena movediza

La zona tiene superficies que “absorben” y se cree que los jubilados fueron “ tragados” luego de haber salido del rodado para ir en busca de ayuda. La zona tiene superficies que “absorben” y se cree que los jubilados fueron “ tragados” luego de haber salido del rodado para ir en busca de ayuda.

A todod esto el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, en dialogó con los medios señaló que se comunicó con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para poner a disposición todos los recursos necesarios porque dijo

Nunca se pierde la esperanza de encontrarlos con vida es importante darles certidumbre a los familiares con cada nuevo dato que surge Nunca se pierde la esperanza de encontrarlos con vida es importante darles certidumbre a los familiares con cada nuevo dato que surge

