A casi 3.800 metros en la puna, Catamarca vuelve a sorprender con un hallazgo que promete cambiar lo que creíamos saber sobre los primeros humanos en Sudamérica. Equipos del CONICET y de otras universidades trabajan sin descanso para entender cómo la ciencia y la paciencia de años de investigación revelaron un descubrimiento capaz de reescribir la historia del continente.
NADIE LO PUEDE CREER
El CONICET descubre en Catamarca restos que podrían cambiar la historia de América
En Catamarca, el CONICET y equipos franco-argentinos realizaron en Cueva Cacao un hallazgo de 50.000 años que podría reescribir toda la historia de la ciencia.
El CONICET en Catamarca: un descubrimiento que reescribe la historia
La Cueva Cacao 1A, ubicada a 20 kilómetros al norte del pueblo de Antofagasta de la Sierra, siempre tuvo valor arqueológico por sus pinturas rupestres, pero estos nuevos hallazgos la ponen en otro nivel: restos humanos, artefactos líticos y huesos de megafauna extinta (como megaterios y perezosos gigantes) aparecen en estratos bien conservados con dataciones de entre 42.000 y 37.000 años, y algunos análisis preliminares sugieren incluso hasta 50.000 años, según informó el equipo franco-argentino a cargo de la excavación.
Cristian Mellán, director de Arqueología de Catamarca, señaló a El Esquiú: "Es uno de los descubrimientos más importantes no solo para Catamarca, sino para Sudamérica. Estos sitios son los más antiguos de la zona y pueden dar vuelta el mapa arqueológico. Estamos hablando de ocupaciones humanas muchísimo más antiguas de lo que se creía posible".
Los estratos superiores muestran una ocupación continua a lo largo de milenios: mechones de cabello humano, sandalias de cuero, un sonajero rústico, cerámica y pinturas y grabados rupestres con figuras humanas completas, camélidos, máscaras y signos del estilo regional, muchas veces superpuestos sin límites cronológicos claros, lo cual va a obligar a un análisis muy fino durante meses.
El hallazgo no solo quiere romper con la teoría de que los primeros humanos llegaron hace unos 15.500 años, sino que además algunos restos son similares a hallazgos en China, lo que pone en cuestionamiento los movimientos y los contactos de las culturas prehistóricas.
Según la Universidad Nacional de Catamarca y el CONICET, la evidencia apunta a que los humanos primitivos descendieron del norte al sur del continente mucho antes de lo que creíamos, y que convivieron con la megafauna sin provocar su extinción inmediata.
Un proyecto arqueológico que cruza fronteras
El proyecto en Cueva Cacao 1A tiene dirección científica de Eric Boëda, profesor del Departamento de Antropología de la Université Paris Nanterre y referente internacional en tecnología lítica prehistórica, junto con un equipo franco-argentino que incluye investigadores del CONICET, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Catamarca y demás universidades locales, trabajando bajo un enfoque interdisciplinario que integra arqueología, geociencia, paleoecología, botánica y biología.
Durante las I Jornadas de Arqueología de Antofagasta de la Sierra, que reunieron más de 40 ponencias sobre arte rupestre, paleoambiente y ciencia participativa, Boëda y el equipo mostraron cómo los hallazgos permiten reconstruir tanto la ocupación humana como el entorno de la época, con pastizales abiertos similares a los actuales y sin grandes árboles.
El gobernador Raúl Jalil, que estuvo presente en la recorrida oficial, destacó: "Catamarca vuelve a estar en el mapa mundial de la ciencia. Vamos a seguir acompañando este trabajo que une conocimiento, patrimonio y orgullo catamarqueño". Para garantizar la protección del sitio y su valorización pública, se está armando un plan integral de manejo junto con la Embajada de Francia, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y universidades, que incluye difusión educativa, turismo cultural y continuidad de las jornadas arqueológicas en futuras ediciones.
Mientras la misión se extiende hasta el 23 de octubre, el mundo científico observa con atención cómo una cueva de la puna argentina a la que pocos le prestaron atención podría estar revelando el capítulo más antiguo del ser humano en Sudamérica, con evidencias de arte, herramientas, restos humanos y megafauna extinta, todo en un contexto que parecer querer cambiar para siempre la historia del continente.
--------------------------------------------------------------------
