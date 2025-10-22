El CONICET descubre en Catamarca restos que podrían cambiar la historia de América

Según la Universidad Nacional de Catamarca y el CONICET, la evidencia apunta a que los humanos primitivos descendieron del norte al sur del continente mucho antes de lo que creíamos, y que convivieron con la megafauna sin provocar su extinción inmediata.

Un proyecto arqueológico que cruza fronteras

El proyecto en Cueva Cacao 1A tiene dirección científica de Eric Boëda, profesor del Departamento de Antropología de la Université Paris Nanterre y referente internacional en tecnología lítica prehistórica, junto con un equipo franco-argentino que incluye investigadores del CONICET, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Catamarca y demás universidades locales, trabajando bajo un enfoque interdisciplinario que integra arqueología, geociencia, paleoecología, botánica y biología.

el_gobernador_raul_jalil_recorrio_la_cueva_cacao_1 El proyecto icnluye arqueología, paleoecología y biología, bajo dirección de Eric Boëda y cooperación de Francia con Argentina. Se planifica preservar, difundir y estudiar el sitio, consolidando a Catamarca como referente científico y cultural.

Durante las I Jornadas de Arqueología de Antofagasta de la Sierra, que reunieron más de 40 ponencias sobre arte rupestre, paleoambiente y ciencia participativa, Boëda y el equipo mostraron cómo los hallazgos permiten reconstruir tanto la ocupación humana como el entorno de la época, con pastizales abiertos similares a los actuales y sin grandes árboles.

El gobernador Raúl Jalil, que estuvo presente en la recorrida oficial, destacó: "Catamarca vuelve a estar en el mapa mundial de la ciencia. Vamos a seguir acompañando este trabajo que une conocimiento, patrimonio y orgullo catamarqueño". Para garantizar la protección del sitio y su valorización pública, se está armando un plan integral de manejo junto con la Embajada de Francia, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y universidades, que incluye difusión educativa, turismo cultural y continuidad de las jornadas arqueológicas en futuras ediciones.

Mientras la misión se extiende hasta el 23 de octubre, el mundo científico observa con atención cómo una cueva de la puna argentina a la que pocos le prestaron atención podría estar revelando el capítulo más antiguo del ser humano en Sudamérica, con evidencias de arte, herramientas, restos humanos y megafauna extinta, todo en un contexto que parecer querer cambiar para siempre la historia del continente.

