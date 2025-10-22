El video que involucra a Tamara Pettinato y Alberto Fernández volvió a circular y reavivó un escándalo que parecía terminado, pero que todavía tiene mucho por contar. Ahora, con Fabiola Yáñez de regreso en el país y opinando por primera vez del tema, Tamara rompió el silencio y dejó frases que abren más preguntas de las que cierran.
NO LE DIJO NADA LINDO
Tamara Pettinato le respondió a Fabiola Yáñez sobre el video con Alberto Fernández
Finalmente, Tamara Pettinato rompió el silencio sobre el video con Alberto Fernández, después de que Fabiola Yáñez volviera al país y confesara que sabía todo.
Tamara Pettinato habló sin filtros sobre el video con Alberto
En un mano a mano con Intrusos (América TV), Tamara Pettinato se mostró tan directa como siempre, aunque esta vez con un dejo de cuidado estratégico. Cuando le preguntaron por la respuesta de Fabiola Yáñez, la conductora fue categórica: "No vi nada, de Fabiola", dejando claro que no quiso involucrarse en las declaraciones de la ex primera dama.
Sin rodeos, también explicó la relación entre su programa, Decime algo lindo, y el escándalo del video con Alberto Fernández, donde el expresidente compartía un whisky con ella mientras pronunciaba dicha frase: "El nombre de mi programa es por ese video, para sacarle el traumatismo. Eso te lo voy a defender a muerte", subrayando que su intención siempre fue desdramatizar un episodio que ya había tenido mucha exposición.
Sobre cómo apareció el material en los medios, Tamara no dejó lugar a dudas: "Ese video lo tenía una sola persona, por lo cual me cuesta creer que se filtró. Lo hicieron a propósito", afirmó, sugiriendo que detrás de la difusión existieron motivaciones concretas. Consultada sobre un eventual encuentro con Fabiola, se mostró cautelosa y con un toque de humor: "No tengo idea qué tenía ella en sus manos… Te la contesto mañana".
En cuanto a entrevistas con Fernández, la hija de Roberto Pettinato aclaró: "Alberto sería más polémico, pero no está en mis planes ahora. No hay que decir ‘nunca’, porque después te queda el archivo y lo terminás haciendo", un gesto que evidencia cómo mide sus movimientos en medio de la exposición pública constante.
Fabiola Yáñez rompe el silencio y aclara su vuelta al país
Antes de que Tamara jugara con la ironía, Fabiola Yáñez volvió al país con un objetivo muy concreto: el bienestar de su hijo Francisco y la regularización de su vínculo judicial con Alberto Fernández.
En diálogo con A la tarde (América TV), la periodista aclaró que su retorno no fue forzado ni obedeció a rumores: "Eso no es verdad, ¿cómo voy a tener de manera irregular a mi hijo en otro país?", desmintiendo así versiones que señalaban que el menor estaba siendo retenido de manera ilegal en España.
Yáñez, que pasó varios meses en Madrid tras denunciar violencia de género, se mostró firme y con la mirada puesta en su hijo: "Estoy acá por el bien de mi hijo… para que las cosas fluyan", dejando entrever que su prioridad es la reconstrucción de su familia y no entrar en confrontaciones públicas innecesarias.
En cuanto al video y la relación entre Pettinato y Fernández, Fabiola fue directa: "Sí, por supuesto que sabía. ¿Me dolió que saliera a la luz? Sí, es humillante", una frase que marca la distancia definitiva con el expresidente y subraya la humillación que sintió al ver expuesta su vida privada.
Además, Fabiola se mostró resiliente y reflexiva sobre este capítulo: "Soy una mujer fuerte y resiliente. Simplemente necesitaba sanar ciertas cuestiones que venían de muchos años. Me inventaron muchos novios, pero no tengo pareja actualmente".
El contraste entre la ironía medida de Tamara y la firmeza estratégica de Fabiola deja en evidencia un cruce que pasa por lo mediático, la política y un conflicto familiar con implicancias judiciales, donde la exposición pública funciona tanto como arma como escudo. En este episodio nadie está dispuesto a ceder terreno fácilmente y cada palabra seguirá siendo analizada por la opinión pública.
