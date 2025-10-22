Tamara Pettinato le respondió a Fabiola Yáñez sobre el video con Alberto Fernández

Embed TAMARA PETTINATO: "NO TENGO NADA PARA DECIR DE FABIOLA YAÑEZ", Y DIJO: "EL VIDEO LO TENÍA UNA SOLA PERSONA, ME CUESTA CREER QUE SE FILTRÓ"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/UPqPf29dFP — América TV (@AmericaTV) October 21, 2025

Fabiola Yáñez rompe el silencio y aclara su vuelta al país

Antes de que Tamara jugara con la ironía, Fabiola Yáñez volvió al país con un objetivo muy concreto: el bienestar de su hijo Francisco y la regularización de su vínculo judicial con Alberto Fernández.

En diálogo con A la tarde (América TV), la periodista aclaró que su retorno no fue forzado ni obedeció a rumores: "Eso no es verdad, ¿cómo voy a tener de manera irregular a mi hijo en otro país?", desmintiendo así versiones que señalaban que el menor estaba siendo retenido de manera ilegal en España.

image Fabiola Yáñez volvió a Argentina por el bienestar de su hijo y para regularizar su vínculo judicial con Fernández. Confirmó conocer el video y calificó su difusión como humillante y dolorosa.

Yáñez, que pasó varios meses en Madrid tras denunciar violencia de género, se mostró firme y con la mirada puesta en su hijo: "Estoy acá por el bien de mi hijo… para que las cosas fluyan", dejando entrever que su prioridad es la reconstrucción de su familia y no entrar en confrontaciones públicas innecesarias.

En cuanto al video y la relación entre Pettinato y Fernández, Fabiola fue directa: "Sí, por supuesto que sabía. ¿Me dolió que saliera a la luz? Sí, es humillante", una frase que marca la distancia definitiva con el expresidente y subraya la humillación que sintió al ver expuesta su vida privada.

Además, Fabiola se mostró resiliente y reflexiva sobre este capítulo: "Soy una mujer fuerte y resiliente. Simplemente necesitaba sanar ciertas cuestiones que venían de muchos años. Me inventaron muchos novios, pero no tengo pareja actualmente".

Embed “Fabiola”:

Porque reapareció y dijo Alberto Fernández no ve al hijo hace 2 años, mientras está de novio y ausente pic.twitter.com/kIRlpCXFB8 — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) October 20, 2025

El contraste entre la ironía medida de Tamara y la firmeza estratégica de Fabiola deja en evidencia un cruce que pasa por lo mediático, la política y un conflicto familiar con implicancias judiciales, donde la exposición pública funciona tanto como arma como escudo. En este episodio nadie está dispuesto a ceder terreno fácilmente y cada palabra seguirá siendo analizada por la opinión pública.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 10 capítulos que vas a querer empezar ya

No hay salvavidas que alcance: Milei quema reservas para llegar al 26-O

Agonía de Luis Caputo: Javier Milei debe definir cómo será su 2.0

Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA

Champions League: Arsenal aplastó 4 a 0 Atlético de Madrid, toda la fecha 3