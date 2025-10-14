Finalmente todo parece indicar que Beto Casella dará un paso al costado y dejará Bendita al salir de El Nueve y de esa manera desembarcará en otro canal entre los que pican en punta se encuentran América TV y El Trece.
Beto Casella desafió a El Nueve: "Tiene que apostar por Tamara Pettinato"
El conductor Beto Casella actualmente está en pie de guerra con el reconocido canal y reconoció que le gustaría competir contra su excompañera.
En esta ocasión el conductor habló con el programa Mediodía Bien Arriba y aprovechó para desafiar tanto a Tamara Pettinato y a las autoridades del canal que estarían pensando en la comunicadora para que sea su reemplazo en 2026.
"Me encanta y si pudiéramos competir en el mismo horario, mejor. Es divertido. Es divertido, la salsa de la vida. Canal 9 tiene que apostar por Tamara Pettinato", dijo picante sobre la posibilidad de que puedan competir en la mism franja horaria.
Asimismo, posteriormente reconoció que por el momento "es todo mediático" teniendo en cuenta de que no hay "nada firmado". Luego de sus declaraciones al respecto, confesó que se siente "bárbaro" y dejó en claro que la posibilidad de quedarse en el canal donde estuvo durante 20 años con su programa es prácticamente nula.
Tamara Pettinato habló tras ser indicada como reemplazante de Beto Casella
Hace algunos días Tamara Pettinato rompió el silencio y habló sobre la chance de que sea la reemplazante de Beto Casella cuando se produzca su partida de El Nueve.
En diálogo con el ciclo Puro show, la comunicadora si bien evitó entrar en polémica se mostró sonriente y sobre si se imagina como el reemplazo de su colega, si bien evitó entrar en polémica se mostró sonriente, contestó: "No lo sé".
"No voy a contestar nada de eso. No voy a entrar en polémica", agregó posteriormente eludiendo al cronista. Asimismo, el movilero no dejó pasar el hecho de que lo dijera sonrientemente y por eso indicó: "Tu sonrisa me dice algo".
Sin embargo, la entrevistada volvió a poner paños fríos y apeló a la ironía: "Estoy muy alegre, es un día muy alegre".
