Beto Casella desafió a El Nueve: "Tiene que apostar por Tamara Pettinato"

Tamara Pettinato habló tras ser indicada como reemplazante de Beto Casella

Hace algunos días Tamara Pettinato rompió el silencio y habló sobre la chance de que sea la reemplazante de Beto Casella cuando se produzca su partida de El Nueve.

En diálogo con el ciclo Puro show, la comunicadora si bien evitó entrar en polémica se mostró sonriente y sobre si se imagina como el reemplazo de su colega, si bien evitó entrar en polémica se mostró sonriente, contestó: "No lo sé".

"No voy a contestar nada de eso. No voy a entrar en polémica", agregó posteriormente eludiendo al cronista. Asimismo, el movilero no dejó pasar el hecho de que lo dijera sonrientemente y por eso indicó: "Tu sonrisa me dice algo".

Sin embargo, la entrevistada volvió a poner paños fríos y apeló a la ironía: "Estoy muy alegre, es un día muy alegre".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La película que es imposible de predecir hasta el último minuto

El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco

UADE le declaró la guerra a las ojotas y tops, y los alumnos salieron con los tapones de punta

El 2x1 de este supermercado que muchos buscaban sin parar

¿Wanda Nara tiene coronita? Otro privilegio del gobierno que incendia las redes