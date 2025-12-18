Justamente a 3 años de la final de la Copa del Mundo que ganó Argentina se realizó el sorteo de la Copa Libertadores 2026. Este primer sorteo emparejó los cruces de la fase 1 y 2, las cuales se jugarán en febrero, mientras que la fase 3 será en marzo. Argentinos Juniors, único equipo de nuestro país que arranca en las fases previas tendrá un duro cruce ante un equipo ecuatoriano.
FASES PREVIAS
Copa Libertadores 2026: Se hizo el sorteo y Argentinos ya conoce a su rival
Se llevó a cabo el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2026. Argentinos Juniors tendrá un cruce duro.
El sorteo de la Libertadores arrojó que Argentinos viajará a Ecuador
Este jueves se realizó el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores, más precisamente de las fases 1 y 2, la 3 no se puede armar hasta que se disputen las primeras dos fases.
Hay equipos que arrancan de la fase 1 y deberán disputar 3 eliminatorias para llegar a la fase de grupos, mientras que otros arrancan de fase 2 y esperan rival. Este último caso es el de Argentinos Juniors, que arrancará directamente en fase 2, allí su rival será un equipo ecuatoriano, ya que enfrentará a “Ecuador 4”, y esa plaza será ocupada por Liga de Quito o Barcelona de Ecuador.
Con este panorama el sorteo para el “Bicho” no fue el mejor ya que sea quien sea el rival será un duro escollo, y si gana la llave todavía le quedará un rival más para llegar a la fase de grupos. En caso de llegar a la fase 3 tiene dos opciones de fases de grupo, si gana va a la de Copa Libertadores, pero sino caerá en una zona de la Copa Sudamericana. Si pierde en fase 2 les dice adiós a las competencias internacionales.
Las llaves de las fases 1 y 2 de la Copa Libertadores 2026
Las llaves de la fase 1 y 2 quedaron conformadas de la siguiente manera:
Fase 1
- Bolivia 4 vs. Deportivo Táchira (Venezuela) – E1
- Juventud de Las Piedras (Uruguay) vs. Universidad Católica (Ecuador) – E2
- 2 de Mayo (Paraguay) vs. Alianza Lima (Perú) – E3
Fase 2
- E2 vs. Guaraní (Paraguay) – C1
- E1 vs. Deportes Tolima (Colombia) – C2
- E3 vs. Sporting Cristal (Perú) – C3
- Ecuador 4 vs. Argentinos Juniors – C4
- Bolivia 3 vs. Botafogo – C5
- Carabobo (Venezuela) vs. Huachipato – C6
- O’Higgins (Chile) vs. Bahía – C7
- Liverpool vs. Independiente Medellín – C8
De esta forma en caso de que Argentinos Juniors pase la fase 2, en la siguiente instancia jugaría contra el ganador de E3 (2 de mayo-Alianza Lima) y Sporting Cristal. Uno de los posibles rivales en fase 3 es Alianza Lima, equipo que el año pasado arrancó en la misma fase 1 y llegó a fase de grupos, eliminando en el camino a Boca en La Bombonera.
+ de Golazo24
Estrella N°3, Gloria Eterna: 18/12/2022 y el legado de la Scaloneta
Copa Intercontinental: Matvéi Safónov atajó 4 penales, PSG es el campeón y el héroe es ruso
Este es Miami FC, el club que compró Verón en USA junto a otros deportistas