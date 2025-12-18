urgente24
Copa Libertadores 2026: Se hizo el sorteo y Argentinos ya conoce a su rival

Se llevó a cabo el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2026. Argentinos Juniors tendrá un cruce duro.

18 de diciembre de 2025 - 16:02
La Copa Libertadores 2026 sorteó sus fases previas, duro cruce para Argentinos Juniors que irá ante un gigante de Ecuador, Barcelona o Liga.

Por LUCAS PAGLIERO

Justamente a 3 años de la final de la Copa del Mundo que ganó Argentina se realizó el sorteo de la Copa Libertadores 2026. Este primer sorteo emparejó los cruces de la fase 1 y 2, las cuales se jugarán en febrero, mientras que la fase 3 será en marzo. Argentinos Juniors, único equipo de nuestro país que arranca en las fases previas tendrá un duro cruce ante un equipo ecuatoriano.

Copa Libertadores
Se realizó el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2026, donde Argentinos Juniors arranca desde fase 2.

El sorteo de la Libertadores arrojó que Argentinos viajará a Ecuador

Este jueves se realizó el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores, más precisamente de las fases 1 y 2, la 3 no se puede armar hasta que se disputen las primeras dos fases.

Hay equipos que arrancan de la fase 1 y deberán disputar 3 eliminatorias para llegar a la fase de grupos, mientras que otros arrancan de fase 2 y esperan rival. Este último caso es el de Argentinos Juniors, que arrancará directamente en fase 2, allí su rival será un equipo ecuatoriano, ya que enfrentará a “Ecuador 4”, y esa plaza será ocupada por Liga de Quito o Barcelona de Ecuador.

Con este panorama el sorteo para el “Bicho” no fue el mejor ya que sea quien sea el rival será un duro escollo, y si gana la llave todavía le quedará un rival más para llegar a la fase de grupos. En caso de llegar a la fase 3 tiene dos opciones de fases de grupo, si gana va a la de Copa Libertadores, pero sino caerá en una zona de la Copa Sudamericana. Si pierde en fase 2 les dice adiós a las competencias internacionales.

image
Argentinos Juniors enfrentará a Ecuador 4 (Liga de Quito o Barcelona) en fase 2.

Las llaves de las fases 1 y 2 de la Copa Libertadores 2026

Las llaves de la fase 1 y 2 quedaron conformadas de la siguiente manera:

Fase 1

  • Bolivia 4 vs. Deportivo Táchira (Venezuela) – E1
  • Juventud de Las Piedras (Uruguay) vs. Universidad Católica (Ecuador) – E2
  • 2 de Mayo (Paraguay) vs. Alianza Lima (Perú) – E3

Fase 2

  • E2 vs. Guaraní (Paraguay) – C1
  • E1 vs. Deportes Tolima (Colombia) – C2
  • E3 vs. Sporting Cristal (Perú) – C3
  • Ecuador 4 vs. Argentinos Juniors – C4
  • Bolivia 3 vs. Botafogo – C5
  • Carabobo (Venezuela) vs. Huachipato – C6
  • O’Higgins (Chile) vs. Bahía – C7
  • Liverpool vs. Independiente Medellín – C8

De esta forma en caso de que Argentinos Juniors pase la fase 2, en la siguiente instancia jugaría contra el ganador de E3 (2 de mayo-Alianza Lima) y Sporting Cristal. Uno de los posibles rivales en fase 3 es Alianza Lima, equipo que el año pasado arrancó en la misma fase 1 y llegó a fase de grupos, eliminando en el camino a Boca en La Bombonera.

