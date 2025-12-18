Copa Libertadores 2026: Se hizo el sorteo y Argentinos ya conoce a su rival

Con este panorama el sorteo para el “Bicho” no fue el mejor ya que sea quien sea el rival será un duro escollo, y si gana la llave todavía le quedará un rival más para llegar a la fase de grupos. En caso de llegar a la fase 3 tiene dos opciones de fases de grupo, si gana va a la de Copa Libertadores, pero sino caerá en una zona de la Copa Sudamericana. Si pierde en fase 2 les dice adiós a las competencias internacionales.