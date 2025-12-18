Otro fracaso de Milei: Patean para febrero la votación en el Senado de la reforma laboral

La decisión se tomó mientras la CGT copaba la Plaza de Mayo en una manifestación contra el proyecto oficial y tras el traspié del Gobierno en la Cámara de Diputados donde la oposición doblegó al oficialismo al voltear un capítulo entero del proyecto de Presupuesto, por lo que desde LLA afirman ahora que podrían llegar a vetar su propia ley.