El proyecto de reforma laboral obtendría este jueves dictamen de mayoría en el Senado, pero su votación en el recinto fue postergada para el 10/02, según confirmó la titular de la comisión de Trabajo, Patricia Bullrich.
¿NO ESTÁN LOS VOTOS?
Otro fracaso de Milei: Patean para febrero la votación en el Senado de la reforma laboral
El Gobierno decidió postergar la votación en el Senado para una 2da convocatoria a sesiones extraordinarias. Fue tras la movilización de la CGT.
La decisión se tomó mientras la CGT copaba la Plaza de Mayo en una manifestación contra el proyecto oficial y tras el traspié del Gobierno en la Cámara de Diputados donde la oposición doblegó al oficialismo al voltear un capítulo entero del proyecto de Presupuesto, por lo que desde LLA afirman ahora que podrían llegar a vetar su propia ley.
Inicialmente, estaba previsto que el proyecto se votara en una sesión especial el 26/12.
La dilación, se especula, responde la dificultad del oficialismo de garantizarse los votos necesarios para su media sanción. Se buscarían los apoyos mediante la conseción de cambios en el proyecto original.
"Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y proponemos pasar el debate al 10/02 para tomar en cuenta el pedido de muchos sectores de poder trabajar esta ley. Llamaríamos a extraordinarias nuevamente. Nos tomaríamos el tiempo para analizar todos los pedidos que hemos dicho", dijo Bullrich, quien lidera el impulso del proyecto en la Cámara Alta.
Noticia en desarrollo.