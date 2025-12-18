Escándalo AGN: LLA traicionó a PRO con una exdirectora del Banco Ciudad que salvó sus dólares del corralito

Aníbal Ibarra, jefe del Gobierno de la Ciudad en esa época solicitó la renuncia de Almada al directorio del Banco Ciudad y promovió su investigación.

Almada exonerada

Tras devolver el dinero en 2002, en abril del 2004, Almada fue sobreseída en la causa iniciada por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 25, donde se la habría dado la razón en su explicación de que pretendía comprar una propiedad.

image Almada ahora responde a Patricia Bullrich.

Tras lo ocurrido en el Banco Ciudad, Rita Almada asesoró por 10 años a Federico Pinedo, incluso durante su paso como presidente provisional del Senado en la gestión Macri y dejó a su hermano Enrique.

En 2009 Macri la nombró directora administrativa del Teatro Colón. En 2016, llegó al Banco Nación como una de las directoras, con mandato hasta 2018.

Más recientemente, en mayo pasado la ahora designada en la AGN había sido elegida como representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo Federal Pesquero.

Pacto LLA-K y la La ira de Ritondo

Christian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados, alzó la voz en el recinto tras conocerse la polémica designación de autoridades de la AGN, entre ellas el nombramiento de Almada, porque conoce la historia de la mujer y piensa, con razón, que no puede ser auditoria si rompió las reglas nada menos que del Banco Ciudad.

Además, Ritondo no le tendría ningún respeto a Almada como dirigente y, por último, su candidato y el del PRO de Macri para ese puesto era Jorge Triaca.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Escándalo en Diputados: PRO denunció pacto LLA-K por reparto de cargos en la AGN

Neumáticos: Crece el conflicto por la fábrica que cerró y despidió a todo su personal

ESPN fomenta el morbo: River y Boca se disputan a la figura del fútbol argentino

FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16