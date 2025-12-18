MÓNICA ALMADA
Escándalo AGN: LLA traicionó a PRO con una exdirectora del Banco Ciudad que salvó sus dólares del corralito
El PRO de Macri se siente traicionado por LLA de Milei por designar de madrugada a los representantes en la AGN, especialmente por el caso de Rita Almada.
Quién es Rita Mónica Almada
Almada viene de la UCR de Silvana Giudici (exPRO y ahora diputada libertaria) pero cuando se pone en pareja con Enrique Pinedo (hermano de Federico Pinedo, exsenador y exdiputado macrista) y éste acuerda con el PRO, Enrique la lleva también al partido amarillo donde militó con Patricia Bullrich.
El problema de Rita Mónica es que fue famosa cuando fue directora del Banco Ciudad durante la presidencia de Fernando de la Rúa y tomó la decisión de abrir el tesoro del Banco durante el ‘corralito’ para retirar sus dólares, evitando que quedaran atrapados por la medida dictada por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.
Es decir, Almada aprovechó su cargo en el Banco para violar la ley y salvó sus ahorros, eso le valió una investigación judicial.
Ella había depositado 315.000 dólares en un plazo fijo de aquella entidad 5 días antes de que se impusiera el corralito financiero.
Aníbal Ibarra, jefe del Gobierno de la Ciudad en esa época solicitó la renuncia de Almada al directorio del Banco Ciudad y promovió su investigación.
Almada exonerada
Tras devolver el dinero en 2002, en abril del 2004, Almada fue sobreseída en la causa iniciada por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 25, donde se la habría dado la razón en su explicación de que pretendía comprar una propiedad.
Tras lo ocurrido en el Banco Ciudad, Rita Almada asesoró por 10 años a Federico Pinedo, incluso durante su paso como presidente provisional del Senado en la gestión Macri y dejó a su hermano Enrique.
En 2009 Macri la nombró directora administrativa del Teatro Colón. En 2016, llegó al Banco Nación como una de las directoras, con mandato hasta 2018.
Más recientemente, en mayo pasado la ahora designada en la AGN había sido elegida como representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo Federal Pesquero.
Pacto LLA-K y la La ira de Ritondo
Christian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados, alzó la voz en el recinto tras conocerse la polémica designación de autoridades de la AGN, entre ellas el nombramiento de Almada, porque conoce la historia de la mujer y piensa, con razón, que no puede ser auditoria si rompió las reglas nada menos que del Banco Ciudad.
Además, Ritondo no le tendría ningún respeto a Almada como dirigente y, por último, su candidato y el del PRO de Macri para ese puesto era Jorge Triaca.
