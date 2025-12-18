ESPN fomenta el morbo: River y Boca se disputan a la figura del fútbol argentino

Estudiantes de La Plata es el flamante campeón del Torneo Clausura y el próximo sábado 20 de diciembre disputará el Trofeo de Campeones. Su capitán y gran figura es Santiago Ascacíbar, quien se convirtió en el gran objeto de deseo tanto para el Xeneize como para el Millonario de cara a la próxima temporada.

En Núñez, desde hace varios días se viene hablando del volante del Pincha, mientras que en las últimas horas su nombre comenzó a tomar aún más fuerza en el club de la Ribera. El periodista de ESPN Diego Monroig aseguró: “No descarto que en un futuro cercano Boca pregunte por Ascacíbar. A Riquelme le gusta y quedó demostrado en los últimos mercados de pases que han hablado con él”.

image

Además, en Boca no descartan que Milton Delgado pueda ser buscado por otros clubes, por lo que la necesidad de incorporar un volante central cobra aún más sentido.

En paralelo, según informó Flavio Azzaro, River tiene decidido realizar una oferta formal por el mediocampista el próximo lunes, una vez que Estudiantes cierre definitivamente su 2025 desde lo deportivo.

Boca, River y el mercado de pases

Ya son varios los nombres que aparecen en el radar de Boca Juniors y River Plate, más allá de la situación de Santiago Ascacíbar.

En el Xeneize están cerca de cerrar la llegada de Marino Hinestroza y, una vez que se calme el escenario institucional en San Lorenzo, irán a fondo por Gastón Hernández. De todos modos, el gran anhelo del club de la Ribera sigue siendo Paulo Dybala, una operación compleja pero que ilusiona a los hinchas.

En cuanto al Millonario, todo indica que Fausto Vera será el primer refuerzo del próximo mercado, mientras que también existen avances importantes por Gianluca Prestianni.

image

Con el correr de las horas y los días, se esperan más novedades en ambos clubes, en un mercado de pases que promete ser intenso para los dos gigantes del fútbol argentino.

+ EN GOLAZO 24

Marcelo Moretti dejó expuesto a Chiqui Tapia con sus declaraciones

Es una de las grandes figuras de Boca y podría irse con Lionel Messi

El nuevo Keylor Navas de River: llegó hace meses y ya lo citaron a la Selección