La foto que más esperaba el presidente de la Comisión de Reglas de Juego de FIFA

Todo esto se abordará en la Reunión Anual de Negocios del IFAB, prevista para el 20/01/2026 en Londres (Reino Unido). Sin duda que Tapia también estará presente.

Tapia afirma que el intento de sus adversarios domésticos de romper la AFA ha fracasado. Ni Juan Sebastián Verón ni Daniel Angelici son opciones. Por supuesto que le quedan consecuencias tributarias y judiciales que resolver pero Tapia considera que ha sobrevivido al chubasco que le provocó la salida permanente y definitiva del Grupo Clarín de las transmisiones del fútbol profesional.

Él deberá reconocer, a la vez, que una futura proyección en la política bonaerense también ha quedado descartada en forma permanente y definitiva. La exhibición de dinero que se les atribuye a él y a Toviggino es inadmisible aún para sus propios aliados, con la excepción del lacayo que le seca la nuca y un par más.

También es cierto que mucho dependerá de cómo le vaya a Lionel Messi y La Scaloneta en el Mundial 2026. Pero para él la prioridad es llegar hasta entonces, y cree que lo ha conseguido.

Embed #Institucional Este martes en Doha, se llevó a cabo el plenario de Reglas del Juego de la FIFA. Allí estuvo presente Claudio Tapia, Presidente de la AFA y de la Comisión de Reglas del Juego de la FIFA, junto a Gianni Infantino y Alejandro Domínguez



https://t.co/WrQAm09UDF pic.twitter.com/f1lFph0sIy — AFA (@afa) December 16, 2025

Llegar a Qatar fue un alivio. ¿Quién en la FIFA no ha sufrido acusaciones / problemas / investigaciones? Comenzando por Infantino, obvio. Sin embargo, el suizo logró reinventarse.

¿Alejandro Domínguez, titular de Conmebol, no fue también denunciado en junio 2025 ante el Comité de Ética de FIFA por una cuenta en Dubai (Emiratos Árabes)?

Por otra parte, la Fiscalía N° 3 en lo Penal Económico, a cargo de Emilio Guerberoff, imputó por lavado de dinero a Foster Gillet y Guillermo Tofoni.

La investigación recae sobre las empresas Grupo Gillet y World Eleven.

Habrá novedades.

Pero Tapia está más pendiente de su relación con su nuevo asesor y 'partner', el estadounidense Félix Lasarte.

