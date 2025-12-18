Aún cuando la web DobleAmarilla no incorpore a su agenda los pelotazos que sigue arrojando Grupo Clarín contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino, el 'Mundo AFA' (Asociación del Fútbol Argentino) sigue conmocionado. Por eso fue tan importante para Tapia llegar hasta Doha (Qatar), en su condición de titular de la Comisión de Reglas de Juego, a encontrarse con 'los suyos' y hasta obtener la fotografía con Gianni Infantino, titular de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado).
LA PELEA CONTINÚA
La foto que más esperaba el presidente de la Comisión de Reglas de Juego de FIFA
Claudio Tapia bajo fuego de Clarín, La Nación y la Administración Javier Milei logró un relax en FIFA con Gianni Infantino, quien hasta le obsequió una foto.
Antes de avanzar, un comentario de Golazo24: toda una paradoja que Tapia lidere la Comisión de Reglas de Juego cuando lo que más se le cuestiona a la conducción de AFA es la interpretación esquiva de los reglamentos y normas, al menos desde el arbitraje oficial.
Luego, otro comentario: La Comisión de Reglas de Juego en verdad tiene su terminal en la IFAB (International Football Association Board), los 'guardianes de las Leyes del Juego', donde el representante de FIFA es Mattias Grafström, actual secretario general de FIFA, el cargo que tenía Infantino en días de Joseph Blatter.
Por lo tanto, es más bien honorífico el cargo de Tapia -en un grupo del que también participan Tsuneyasu Miyamoto (Japón), Samuel Eto’o (Camerún), Marco Casagrande (Finlandia) y Atiba Harris (St. Kitts and Nevis)- pero imprescindible para el argentino, en particular en días complicados.
De hecho IFAB es quien aclaró la Regla 10 –Determinación del resultado de un partido- y la Regla 14 –tiro penal cuando el lanzador del penal patea accidentalmente el balón con ambos pies en forma simultánea o cuando el balón toca el pie o la pierna del lanzador del penal inmediatamente después de haber ejecutado el tiro-; y el debate sobre nuevo protocolo del VAR (Video Assistant Referee) cuando se muestra una 2da- tarjeta amarilla incorrecta.
Todo esto se abordará en la Reunión Anual de Negocios del IFAB, prevista para el 20/01/2026 en Londres (Reino Unido). Sin duda que Tapia también estará presente.
Tapia afirma que el intento de sus adversarios domésticos de romper la AFA ha fracasado. Ni Juan Sebastián Verón ni Daniel Angelici son opciones. Por supuesto que le quedan consecuencias tributarias y judiciales que resolver pero Tapia considera que ha sobrevivido al chubasco que le provocó la salida permanente y definitiva del Grupo Clarín de las transmisiones del fútbol profesional.
Él deberá reconocer, a la vez, que una futura proyección en la política bonaerense también ha quedado descartada en forma permanente y definitiva. La exhibición de dinero que se les atribuye a él y a Toviggino es inadmisible aún para sus propios aliados, con la excepción del lacayo que le seca la nuca y un par más.
También es cierto que mucho dependerá de cómo le vaya a Lionel Messi y La Scaloneta en el Mundial 2026. Pero para él la prioridad es llegar hasta entonces, y cree que lo ha conseguido.
Llegar a Qatar fue un alivio. ¿Quién en la FIFA no ha sufrido acusaciones / problemas / investigaciones? Comenzando por Infantino, obvio. Sin embargo, el suizo logró reinventarse.
¿Alejandro Domínguez, titular de Conmebol, no fue también denunciado en junio 2025 ante el Comité de Ética de FIFA por una cuenta en Dubai (Emiratos Árabes)?
Por otra parte, la Fiscalía N° 3 en lo Penal Económico, a cargo de Emilio Guerberoff, imputó por lavado de dinero a Foster Gillet y Guillermo Tofoni.
La investigación recae sobre las empresas Grupo Gillet y World Eleven.
Habrá novedades.
Pero Tapia está más pendiente de su relación con su nuevo asesor y 'partner', el estadounidense Félix Lasarte.
----------------------
