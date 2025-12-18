El fallecimiento de dos efectivos del Ejército en menos de 72 horas (uno en la Quinta de Olivos) encendió alarmas en el Gobierno de Javier Milei y aceleró una revisión interna sobre el estado psicológico del personal de las Fuerzas Armadas. La situación preocupa al Ejecutivo y tomaron cartas en el asunto.
ALARMA
Suicidios en las Fuerzas Armadas: La decisión que tomó el Gobierno tras dos muertes en 72 horas
El Gobierno trabaja para frenar la crisis dentro de las Fuerzas Armadas. Depresión, suicidios, deudas y bajos sueldos impactan en los soldados.
En la Casa Rosada reconocen que se avanzará en un refuerzo de los mecanismos de evaluación y acompañamiento, especialmente para los uniformados que desempeñan funciones armadas en contextos de alta exigencia.
Según fuentes oficiales, la decisión no implica desarmar el sistema vigente, sino profundizarlo. Las tres fuerzas ya cuentan con controles psicofísicos periódicos, pero el Ejecutivo considera necesario sumar instancias adicionales de seguimiento y mejorar la detección temprana de situaciones de riesgo emocional.
Crisis en las Fuerzas Armadas
En el Ministerio de Defensa trabajan en una actualización de los protocolos que regulan la aptitud para determinados destinos, como la custodia presidencial y los operativos de seguridad permanente. El eje estará puesto en el acompañamiento psicológico sostenido y en una mayor intervención de los servicios de sanidad militar, con el objetivo de evitar que cuadros de estrés, endeudamiento o desgaste queden fuera del radar institucional.
La discusión reabrió además un debate pendiente: la situación salarial de los efectivos. En despachos oficiales admiten que los ingresos de las Fuerzas Armadas son un factor de preocupación y que inciden directamente en el bienestar del personal. Por ese motivo, el Gobierno analiza completar el esquema de recomposición salarial que había sido definido durante la gestión anterior y que quedó inconcluso.
Sueldos de miseria y suicidios
Sin embargo, por ahora no hay fechas ni anuncios confirmados. En Balcarce 50 aclaran que cualquier ajuste deberá ser avalado por el Ministerio de Economía y encuadrarse dentro de las metas fiscales del Ejecutivo. En paralelo, también se evalúa una reestructuración del IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, otro punto sensible para la tropa.
Desde el entorno del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, sostienen que el abordaje será integral. “No alcanza con mirar un solo aspecto. La situación del personal requiere una mirada sanitaria, operativa y económica al mismo tiempo”, señalan fuentes de la cartera.
Preocupación en el Gobierno
Mientras tanto, la investigación judicial por la muerte del soldado en la Quinta de Olivos continúa en el Juzgado Federal de San Isidro, bajo la conducción de la jueza Sandra Arroyo Salgado. El Gobierno asegura haber puesto a disposición de la Justicia toda la información requerida y evita pronunciarse sobre el avance de las pericias.
El caso de Rodrigo Gómez generó fuerte impacto puertas adentro del Ejecutivo, donde reconocen preocupación por las condiciones en las que trabajan los uniformados asignados a la seguridad presidencial. A partir de ese episodio, el tema de la salud mental dentro de las Fuerzas Armadas quedó definitivamente instalado en la agenda oficial.
