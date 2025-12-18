Suicidios en las Fuerzas Armadas: La decisión que tomó el Gobierno tras dos muertes en 72 horas

Sueldos de miseria y suicidios

Sin embargo, por ahora no hay fechas ni anuncios confirmados. En Balcarce 50 aclaran que cualquier ajuste deberá ser avalado por el Ministerio de Economía y encuadrarse dentro de las metas fiscales del Ejecutivo. En paralelo, también se evalúa una reestructuración del IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, otro punto sensible para la tropa.

Desde el entorno del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, sostienen que el abordaje será integral. “No alcanza con mirar un solo aspecto. La situación del personal requiere una mirada sanitaria, operativa y económica al mismo tiempo”, señalan fuentes de la cartera.

Preocupación en el Gobierno

Mientras tanto, la investigación judicial por la muerte del soldado en la Quinta de Olivos continúa en el Juzgado Federal de San Isidro, bajo la conducción de la jueza Sandra Arroyo Salgado. El Gobierno asegura haber puesto a disposición de la Justicia toda la información requerida y evita pronunciarse sobre el avance de las pericias.

El caso de Rodrigo Gómez generó fuerte impacto puertas adentro del Ejecutivo, donde reconocen preocupación por las condiciones en las que trabajan los uniformados asignados a la seguridad presidencial. A partir de ese episodio, el tema de la salud mental dentro de las Fuerzas Armadas quedó definitivamente instalado en la agenda oficial.

