La viveza de LLA puede salir cara: El PRO amenaza con soltarle la mano y hablan de una relación "rota"

Entre ellos, uno especialmente sensible para el PRO: el que contemplaba fondos para la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la gestión de Jorge Macri. Ese punto había sido acordado a último momento con el ministro del Interior, Diego Santilli, y quedó pulverizado por la jugada nocturna.

El PRO no apoyará incondicionalmente

Desde el PRO denunciaron que la designación de los auditores viola la Constitución Nacional, al haberse realizado durante sesiones extraordinarias sin estar incluida en el temario enviado por el Poder Ejecutivo. “No fue el PRO el que quiso discutir cargos. Fue el oficialismo, en acuerdo con el kirchnerismo”, a cusaron en un comunicado que dejó en evidencia la profundidad del enojo.

Los nombres votados para la AGN reforzaron la sospecha de un entendimiento entre extremos: una candidata impulsada por LLA, una figura de La Cámpora y una dirigente cercana a un gobernador aliado. El resultado fue una votación sin rechazos formales, pero con buena parte del recinto vacío, una postal que expuso el costo político del acuerdo.

El malestar no se limitó al PRO. Desde el MID y sectores de Provincias Unidas también se despegaron del oficialismo, mientras que voces del radicalismo hablaron sin rodeos de un “reparto de cargos a las tres de la mañana” y de un pacto que contradice el discurso público del presidente Javier Milei.

Está todo podrido

En los pasillos del Congreso, el clima quedó resumido en una frase que empezó a circular con fuerza: “Está todo podrido”. No solo por la forma, sino por el momento elegido para avanzar con una decisión que dinamitó la confianza de aliados indispensables.

Ahora, con la reforma laboral en el horizonte y la necesidad de sostener mayorías frágiles, el Gobierno enfrenta un escenario incómodo: deberá recomponer vínculos con bloques que se sienten usados y advertidos. La sesión dejó una enseñanza clara en Diputados: la viveza política puede salir cara.

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

Suicidios en las Fuerzas Armadas: La decisión que tomó el Gobierno tras dos muertes en 72 horas

Espert en problemas: La Justicia le congeló todos los bienes

Documento de la CGT contra la reforma laboral: "Profundiza la precarización, la informalidad y la desigualdad"