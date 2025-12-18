Lo que parecía una sesión clave para el Gobierno terminó convirtiéndose en una bomba política que dejó heridos entre sus propios aliados. En plena madrugada, mientras Diputados debatía artículo por artículo el Presupuesto 2026, una maniobra inesperada de La Libertad Avanza desató un conflicto de alto voltaje con el PRO y otros bloques dialoguistas, que ahora ponen en duda su respaldo futuro al oficialismo.
¿TRAICIÓN?
La viveza de LLA puede salir cara: El PRO amenaza con soltarle la mano y hablan de una relación "rota"
El PRO se siente usado por el oficialismo y ahora LLA deberá recomponer el vínculo con los amarillos si quieren tener apoyo en las próximas sesiones.
El detonante fue la designación, casi en secreto y fuera del temario formal, de las nuevas autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN). El acuerdo, cerrado a espaldas del recinto y comunicado cuando la votación ya estaba en marcha, cayó como un baldazo de agua fría entre los bloques que venían acompañando al Gobierno para sostener el quórum y aprobar el proyecto presupuestario.
LLA traicionó al PRO
La sorpresa no fue menor: el anuncio llegó apenas una hora antes de que el oficialismo intentara avanzar con uno de los artículos más sensibles del Presupuesto, el que buscaba derogar las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad. La reacción fue inmediata y letal para la estrategia libertaria.
La maniobra fue atribuida directamente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni. En el PRO interpretaron el movimiento como una ruptura de códigos básicos y una señal de que los acuerdos políticos ya no valen nada puertas adentro del Congreso.
“La Libertad Avanza cruzó un límite”, fue la frase que se repitió entre los diputados amarillos, que decidieron levantarse de sus bancas y abandonar la sesión. La retirada dejó al oficialismo sin margen para sostener el capítulo completo del Presupuesto 2026, que terminó cayéndose, junto con artículos clave que habían sido cuidadosamente negociados horas antes.
Entre ellos, uno especialmente sensible para el PRO: el que contemplaba fondos para la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la gestión de Jorge Macri. Ese punto había sido acordado a último momento con el ministro del Interior, Diego Santilli, y quedó pulverizado por la jugada nocturna.
El PRO no apoyará incondicionalmente
Desde el PRO denunciaron que la designación de los auditores viola la Constitución Nacional, al haberse realizado durante sesiones extraordinarias sin estar incluida en el temario enviado por el Poder Ejecutivo. “No fue el PRO el que quiso discutir cargos. Fue el oficialismo, en acuerdo con el kirchnerismo”, a cusaron en un comunicado que dejó en evidencia la profundidad del enojo.
Los nombres votados para la AGN reforzaron la sospecha de un entendimiento entre extremos: una candidata impulsada por LLA, una figura de La Cámpora y una dirigente cercana a un gobernador aliado. El resultado fue una votación sin rechazos formales, pero con buena parte del recinto vacío, una postal que expuso el costo político del acuerdo.
El malestar no se limitó al PRO. Desde el MID y sectores de Provincias Unidas también se despegaron del oficialismo, mientras que voces del radicalismo hablaron sin rodeos de un “reparto de cargos a las tres de la mañana” y de un pacto que contradice el discurso público del presidente Javier Milei.
Está todo podrido
En los pasillos del Congreso, el clima quedó resumido en una frase que empezó a circular con fuerza: “Está todo podrido”. No solo por la forma, sino por el momento elegido para avanzar con una decisión que dinamitó la confianza de aliados indispensables.
Ahora, con la reforma laboral en el horizonte y la necesidad de sostener mayorías frágiles, el Gobierno enfrenta un escenario incómodo: deberá recomponer vínculos con bloques que se sienten usados y advertidos. La sesión dejó una enseñanza clara en Diputados: la viveza política puede salir cara.
_____________________________
Más noticias en Urgente24:
Suicidios en las Fuerzas Armadas: La decisión que tomó el Gobierno tras dos muertes en 72 horas
Espert en problemas: La Justicia le congeló todos los bienes
Documento de la CGT contra la reforma laboral: "Profundiza la precarización, la informalidad y la desigualdad"