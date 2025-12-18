Espert en problemas: La Justicia le congeló todos los bienes

La Justicia federal dispuso el congelamiento preventivo del patrimonio del exdiputado liberal José Luis Espert en el marco de una causa en la que se lo investiga por presuntas maniobras de lavado de dinero. La medida, que tendrá una vigencia inicial de 90 días, fue ordenada por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli a pedido del Ministerio Público Fiscal.
El fallo alcanza no solo a los bienes personales de Espert, sino también a los de su pareja, María Mercedes González, y a la firma Varianza S.A., una sociedad que —según la investigación— no habría sido correctamente consignada en las declaraciones juradas del economista cuando ejercía cargos públicos.
José Luis Espert, complicado
De acuerdo con fuentes judiciales, la decisión busca preservar el estado actual del patrimonio bajo análisis y evitar eventuales transferencias, ocultamientos o modificaciones registrales que puedan entorpecer el avance de la causa. Desde la fiscalía remarcaron que se trata de una medida cautelar destinada a resguardar la investigación en curso.
El expediente está a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de San Isidro, conducida por Fernando Domínguez, y se centra en una serie de inconsistencias detectadas en las declaraciones patrimoniales de Espert. Entre ellas, figuran omisiones societarias, valuaciones que no coincidirían con precios de mercado y movimientos de fondos que no tendrían respaldo en los ingresos declarados.
Uno de los ejes centrales de la pesquisa es el vínculo entre Espert y Fred Machado, un empresario que será juzgado en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico. Según la acusación, existirían transferencias de dinero que no habrían sido debidamente justificadas, algunas de ellas canalizadas a través de estructuras empresariales en el exterior.
La investigación de la Justicia
La investigación se activó a partir de una denuncia presentada por el dirigente social y legislador Juan Grabois, quien aseguró que Espert habría recibido al menos 200 mil dólares de Machado. El señalamiento cobró relevancia pública durante la campaña electoral bonaerense, cuando el economista encabezaba la lista de La Libertad Avanza para la Legislatura provincial.
En ese contexto, también se analizan supuestos viajes en vuelos privados y aportes económicos que podrían haber sido utilizados para financiar actividades políticas. La difusión de estos datos derivó en la renuncia de Espert a su candidatura.
Los fiscales también pusieron la lupa sobre una cuenta bancaria en el exterior que no habría sido declarada, desde la cual se habrían recibido transferencias por unos 30 mil dólares provenientes de una firma denominada Wellington Capital Markets Ltd. Para los investigadores, esos movimientos no se condicen con los ingresos oficialmente informados por el exdiputado.
Además, el expediente incorporó el análisis patrimonial de Manuel Iglesias, hijo de la pareja de Espert, a quien los investigadores consideran un posible testaferro. El joven, de 23 años, figura como titular de un vehículo de alta gama valuado en más de 70 millones de pesos, pese a no registrar ingresos formales acordes con ese patrimonio. Sus bienes también quedaron alcanzados por la medida judicial.
Si bien el juzgado reconoce que aún no se logró reconstruir de manera completa el recorrido del dinero investigado, considera que existen elementos suficientes para avanzar con medidas de resguardo patrimonial. Entre ellos, se menciona un contrato de servicios profesionales que Espert habría firmado con una empresa vinculada a Machado, documento que, según el juez, podría haber sido utilizado para dar apariencia de legalidad a transferencias de fondos previas o futuras.
La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas a medida que avancen las pericias contables y los pedidos de información internacional.
