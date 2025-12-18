Espert en problemas: La Justicia le congeló todos los bienes

La investigación de la Justicia

La investigación se activó a partir de una denuncia presentada por el dirigente social y legislador Juan Grabois, quien aseguró que Espert habría recibido al menos 200 mil dólares de Machado. El señalamiento cobró relevancia pública durante la campaña electoral bonaerense, cuando el economista encabezaba la lista de La Libertad Avanza para la Legislatura provincial.

En ese contexto, también se analizan supuestos viajes en vuelos privados y aportes económicos que podrían haber sido utilizados para financiar actividades políticas. La difusión de estos datos derivó en la renuncia de Espert a su candidatura.

Los fiscales también pusieron la lupa sobre una cuenta bancaria en el exterior que no habría sido declarada, desde la cual se habrían recibido transferencias por unos 30 mil dólares provenientes de una firma denominada Wellington Capital Markets Ltd. Para los investigadores, esos movimientos no se condicen con los ingresos oficialmente informados por el exdiputado.

Además, el expediente incorporó el análisis patrimonial de Manuel Iglesias, hijo de la pareja de Espert, a quien los investigadores consideran un posible testaferro. El joven, de 23 años, figura como titular de un vehículo de alta gama valuado en más de 70 millones de pesos, pese a no registrar ingresos formales acordes con ese patrimonio. Sus bienes también quedaron alcanzados por la medida judicial.

Si bien el juzgado reconoce que aún no se logró reconstruir de manera completa el recorrido del dinero investigado, considera que existen elementos suficientes para avanzar con medidas de resguardo patrimonial. Entre ellos, se menciona un contrato de servicios profesionales que Espert habría firmado con una empresa vinculada a Machado, documento que, según el juez, podría haber sido utilizado para dar apariencia de legalidad a transferencias de fondos previas o futuras.

La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas a medida que avancen las pericias contables y los pedidos de información internacional.

____________________________

Más noticias en Urgente24:

Suicidios en las Fuerzas Armadas: La decisión que tomó el Gobierno tras dos muertes en 72 horas

Castigo del Gobierno: Denuncian a los controladores aéreos por afectar aeropuertos

Streaming como escenario político: Javier Milei en Carajo y Lula en TikTok