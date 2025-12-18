Streaming como escenario político: Javier Milei en Carajo y Lula en TikTok

Lo del miércoles (17/12) por la noche fue un claro ejemplo teniendo en cuenta que los comunicadores son fieles seguidores libertarios.





image Javier Milei aseguró que a mediados del 2026 la inflación en Argentina rondará el 0%.



Ver publicación en X



El economista aprovechó para repetir que para mediados de 2026 la inflación argentina rondará el 0% y fue festejado por los entrevistadores.

Asimismo, aprovechó el formato para recordar anécdotas personales, como hablar de su admiración por los Rolling Stones así también como para destacar el respaldo internacional recibido, en particular de Estados Unidos, entre otros temas.

