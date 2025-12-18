En plena era digital, el presidente argentino Javier Milei eligió cerrar el año con una extensa y cómoda entrevista en el canal de streaming Carajo, conducido por el influencer libertario Gordo Dan. Por otro lado, su par brasileño Lula da Silva se comunicó con la sociedad mediante TikTok, sin importar la ideología política de quienes lo miraban.
CAMBIÓ LO QUE SE DABA
Streaming como escenario político: Javier Milei en Carajo y Lula en TikTok
El presidente Javier Milei habló en un espacio alineado ideológicamente, mientras que su par brasileño optó para comunicarse por una red social masiva.
La aparición del mandatario nacional en el programa La Misa estuvo marcada por un clima distendido, gestos personales y referencias políticas internas, en lugar de una entrevista convencional con periodistas independientes. La estrategia de comunicación se inscribe en una tendencia de socavar la centralidad de los medios tradicionales y articular mensajes políticos en espacios segmentados y con público ya predispuesto.
Asimismo, en contraposición, desde Brasil el líder progresista buscó acercarse a sectores de la población impulsando declaraciones en la reconocida red social, donde su presencia apunta a llegar a un público amplio y general, a pesar de alcanzar audiencias que no sean partidarias. La conferencia de prensa en el Palacio de Planalto fue transmitida en vivo y anunció que vetará una ley aprobada por el Congreso que reduciría la pena de cárcel del expresidente Jair Bolsonaro.
La comparación entre ambos mandatarios pone en evidencia la variedad de estrategias digitales. En los dos casos, el uso de redes y formatos digitales redefine el rol de la comunicación presidencial y plantea interrogantes sobre la influencia de estos canales frente a los medios clásicos.
Javier Milei se movió como pez en el agua en Carajo
Es de público conocimiento que el presidente Javier Milei elige los sitios donde mejor tratado se siente a la hora de brindar entrevistas.
Lo del miércoles (17/12) por la noche fue un claro ejemplo teniendo en cuenta que los comunicadores son fieles seguidores libertarios.
Ver publicación en X
El economista aprovechó para repetir que para mediados de 2026 la inflación argentina rondará el 0% y fue festejado por los entrevistadores.
Asimismo, aprovechó el formato para recordar anécdotas personales, como hablar de su admiración por los Rolling Stones así también como para destacar el respaldo internacional recibido, en particular de Estados Unidos, entre otros temas.
