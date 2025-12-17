Migue Granados le declaró la guerra al sindicalismo: "Es mentira todo lo que dicen"

De este modo el conductor dejó en claro que es decisión de los empleados el hecho de no querer afiliarse. "Mirá que esto es un nido de peronchos, eh. O sea, serían los primeros", agregó posteriormente deslizando que la mayoría de quienes trabajan en el lugar son peronistas.

Migue Granados analizó la feroz competencia entre OLGA y LUZU TV

Hace algunos días Migue Granados analizó la competencia existente entre los canales de streaming OLGA y LUZU TV en medio de la tensa relación que mantiene con su colega Nicolás Occhiato.

En diálogo con el periodista Iván Schargrodsky por C+ explicó: "Yo creo que ya pasó es fervor de 'tanto'. Yo creo que ya pasó. Ya, por lo menos, a mí no me preocupa. Ya me da paja incluso, antes por lo menos me divertía".

"Ni siquiera tenemos el mismo público. O sea, uno de los dos canales apaga o prende y al otro no le cambia. Creo que ya medio como que pasó", añadió aunque aclaró que en el caso de que vuelva a tentar a alguien para que forme parte de sus filas lo van a volver a "putear".

No obstante, indicó que en su momento ningún colega lo insultó sino que fueron los fanáticos a pesar de que confesó que en el caso de que por ejemplo fueran en busca de Damián Betular también le molestaría. "En los mismos programas de tele que decían: 'Se robó figuras'. No es robar", aseguró al criticar a los medios tradicionales de comunicación.

