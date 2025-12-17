Migue Granados le declaró la guerra al sindicalismo: "Es mentira todo lo que dicen"

Desde que los canales de streaming se instalaron en la sociedad argentina desde SATSAID se mostraron en contra, teniendo en cuenta que es el sindicato que representa a los trabajadores que se desempeñan en la producción, postproducción, distribución y transmisión de contenidos audiovisuales y Migue Granados decidió salir a atacar.
El domingo (14/12) por la noche se llevó a cabo la entrega de los Martín Fierro de los canales de streaming y desde la organización sindical se acercaron hasta el Centro de Convenciones de Buenos Aires para denunciar precarización laboral en OLGA.
Luego de la repercusión generada, el rosarino optó por romper el silencio y en su programa Soñé que volaba se tomó un momento para arremeter contra el sindicalismo: "Es mentira todo lo que dicen". "Vení a preguntarles a los trabajadores y vas a ver que tienen obra social, aguinaldo, horas extras. Todo lo que vos estás diciendo que no", desafió.
De este modo el conductor dejó en claro que es decisión de los empleados el hecho de no querer afiliarse. "Mirá que esto es un nido de peronchos, eh. O sea, serían los primeros", agregó posteriormente deslizando que la mayoría de quienes trabajan en el lugar son peronistas.
Migue Granados analizó la feroz competencia entre OLGA y LUZU TV
Hace algunos días Migue Granados analizó la competencia existente entre los canales de streaming OLGA y LUZU TV en medio de la tensa relación que mantiene con su colega Nicolás Occhiato.
En diálogo con el periodista Iván Schargrodsky por C+ explicó: "Yo creo que ya pasó es fervor de 'tanto'. Yo creo que ya pasó. Ya, por lo menos, a mí no me preocupa. Ya me da paja incluso, antes por lo menos me divertía".
"Ni siquiera tenemos el mismo público. O sea, uno de los dos canales apaga o prende y al otro no le cambia. Creo que ya medio como que pasó", añadió aunque aclaró que en el caso de que vuelva a tentar a alguien para que forme parte de sus filas lo van a volver a "putear".
No obstante, indicó que en su momento ningún colega lo insultó sino que fueron los fanáticos a pesar de que confesó que en el caso de que por ejemplo fueran en busca de Damián Betular también le molestaría. "En los mismos programas de tele que decían: 'Se robó figuras'. No es robar", aseguró al criticar a los medios tradicionales de comunicación.
