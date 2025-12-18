'Tractorazo' en Europa, catapulta de huevos y furia social por el acuerdo con Mercosur

image Las manifestaciones contra el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur se replican en distintos países. | GENTILEZA EFE

Tractorazo en Bruselas y otras capitales de Europa contra el acuerdo entre la UE y el Mercosur

Según la agencia EFE, unos 15.000 agricultores europeos se movilizaron este jueves en Bruselas, con cientos de tractores bloqueando las principales avenidas, en el marco de la reunión del Consejo Europeo que define la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur, prevista para el sábado en Brasil. La cumbre de este jueves también negocia el destino de los activos rusos congelados.

En la previa de la potencial firma en Brasil, miles de agricultores y ganaderos europeos protagonizaron una jornada de alto voltaje y disturbios en Bruselas, que incluyeron lanzamiento de huevos, papas y bosta de ganado contra distintas oficinas gubernamentales de la Comisión Europea, lo que derivó en una cruda represión policial con gases lacrimógenos.

Embed - Los agricultores se manifiestan en Bruselas

Una masa insurrecta de productores agropecuarios se movilizaron este jueves en una protesta organizada por sindicatos agrarios que confluyeron en la plaza de Luxemburgo, a metros del Parlamento Europeo y del edificio Europa, donde sesionaban los jefes de Estado de los 27 países de la Unión Europea. Los agricultores europeos les reclaman un aplazamiento de la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur, que Brasil impulsa para este sábado en la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, encuentro al que asistirá el presidente Javier Milei.

“Estamos aquí para decir no al Mercosur”, afirmó el ganadero belga Maxime Mabille. “Es como si Europa se hubiera convertido en una dictadura”, agregó, al acusar a la presidenta de la Comisión Europea de intentar “imponer el acuerdo por la fuerza”.

image

En tanto, a 9 mil kilómetros del foco de agitación en Bruselas, desde Brasil, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, anfritrión de la cumbre de este sábado, instó a su homólogo francés, Emmanuel Macron, y a la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, a apoyar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur para firmarlo en Foz de Iguazú.

A su vez, Lula anticipó este miércoles que Brasil no tendrá más acuerdos con la UE si el tratado no recibe la aprobación de los europeos para la firma prevista en Foz do Iguaçu durante el sábado (20/12/25).

"Si no lo hacemos ahora, Brasil no firmará más acuerdos mientras yo sea presidente. Es bueno saberlo: llevamos 26 años esperando este acuerdo. Es más favorable para ellos [los europeos] que para nosotros", dijo durante una reunión ministerial.

El martes, Lula, el líder del Palacio del Planato, apeló a su “amigo” Macron, al que le pidió que “asuma sus responsabilidades" y apoye el acuerdo de libre comercio con Mercosur este fin de semana en la reunión prevista en Foz de Iguazu.

"El presidente Macron está muy preocupado porque teme que los agricultores franceses van a perder competitividad con los brasileños", advirtió Lula.

"Estamos hablando de productos diferentes, de calidades diferentes, y durante las negociaciones hemos hecho más concesiones que ellos", sentenció Lula, quien extendió su petición a la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que, al igual que el mandatario galo, ha expresado su oposición momentánea a la firma del acuerdo entre los 27 miembros de la Unión Europea y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), la cual facilitará la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo antes de fin de año.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, declaró este miércoles que Italia considera “prematuro” firmar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, argumentando con que su gobierno aún no ha logrado implementar completamente medidas proteccionistas para el sector agrícola.

"La posición de Roma es una prueba clara de que Francia no está sola y de que hay países europeos importantes que se han alineado con la posición del presidente Macron", aseguró la portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon.

Meloni dijo este miércoles ante la Cámara Alta de Italia que, a pesar de que el acuerdo podría ser productivo para su país, su administración no ha terminado de atender las demandas internas de los agricultores, quienes han puesto un grito en el cielo contra el pacto comercial, justificándose en que este habilitaría una competencia desleal, ya que los productos del Mercosur estarían a precios más bajos en el mercado europeo, dado los costes menores en su cadena productiva de origen y por no tener allí reglas ambientales asfixiantes.

“Todas estas medidas, si bien fueron presentadas, no han sido totalmente concluidas. Por lo tanto, creemos que firmar el acuerdo los próximos días, como se ha sugerido, aún es prematuro”, expresó Meloni.

image De esta manera, la oposición "momentánea" de Meloni pone en riesgo la aprobación a nivel europeo, paso crucial para obtener luz verde este sábado en Foz do Iguaçu.

No obstante, aclaró que eso “no significa que Italia pretende bloquear o rechazar el acuerdo en su conjunto”, y dijo estar “muy confiada en que para inicios del próximo año se cumplirán todas las condiciones”.

La premier italiana comentó que su gobierno ha logrado avances para satisfacer las demanas del sector agrícola, brindándole cierta protección, como la introducción de un mecanismo de salvaguarda específico, la creación de un fondo de compensación para emergencias y el refuerzo de los controles fitosanitarios sobre los productos importados.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo

Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River

La Corte Suprema ratificó la separación entre el patrimonio estatal y el de YPF y habrá impacto en Nueva York

El outlet de Buenos Aires con precios ultra baratos que todos eligen

La miniserie de 7 capítulos que ya conquistó Netflix