Vladimir Putin tilda de "cerditos" a líderes de Europa y promete tomar más de Ucrania

image Rusia y la Casa Blanca aguardan a Kiev y Bruselas para que acepten el plan de paz estadounidense, catalogado por Europa como "prorruso", el cual estipula la entrega de territorios ucranianos a Moscú e incluye la no aspiración por parte de Ucrania de pertenecer algún día a la OTAN y la reducción del Ejército ucraniano.

En las declaraciones de este miércoles con motivo de reunión anual del Ministerio de Defensa, Putin también subrayó que, a pesar de las tensiones actuales con Europa debido a la guerra en Ucrania, considera que en algún momento el diálogo y la diplomacia con Bruselas se restablecerá.

"En cualquier caso, será inevitable a medida que nos hagamos más fuertes. Si no es con los políticos actuales, entonces será tras un cambio en las élites políticas europeas", sostuvo. Asimismo, el máximo jefe de Estado de Rusia aseguró que el gobierno de Donald Trump realmente está demostrando su disposición a poner fin a la guerra y garantizar una paz duradera entre los dos pueblos eslavos.

image Zelensky, Trump y Putin | FOTO DE ARCHIVO

En tanto, la Comisión Europea se encuentra en una escalada con el Kremlin debido al plan europeo que propone enviar a Ucrania todo el dinero de los activos rusos congelados, una iniciativa que Bélgica y Hungría estarían decididas a bloquear.

En ese sentido, Bruselas plantea que Kiev extorsione directamente a Rusia, es decir, retenga el dinero de los activos rusos y ofrezca devolverlo a Rusia solamente si esta pone fin a la guerra y acepta recompensar los daños en infraestructura. Si no lo acepta, ese dinero se destinará al frente de guerra ucraniano y a la reconstrucción del país.

Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump presiona a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky y le concede solo unos "días" hasta Navidad para una respuesta al plan de paz estadounidense, el cual estipula que Ucrania debe ceder territorios a Rusia. De cualquier manera, si acepta o no, Kiev ya perdió.

Zelensky “tendrá que ponerse las pilas y empezar a aceptar las cosas”, dijo Trump el lunes por la noche en una entrevista con Politico, y agregó que Ucrania “está perdiendo”.

