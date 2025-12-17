PAZ O GUERRA
Vladimir Putin tilda de "cerditos" a líderes de Europa y promete tomar más de Ucrania
Vladimir Putin llama "cerditos" a los líderes de Europa, a quienes acusa de querer despedazar a Rusia, y amenaza con apropiarse de más territorios de Ucrania en medio de las estancadas conversaciones de paz.
Durante un discurso ante la plana mayor del Ejército, Putin dijo a viva voz que tomaría más territorio de Ucrania por la fuerza si Kiev y los políticos europeos, a quienes calificó de "cerditos", frenan las "iniciativas de paz", en referencia a la propuesta de paz estadounidense, la cual se halla estancada a la espera del veredicto de Volodymyr Zelensky y Bruselas, tras haber obtenido luz verde de parte de Moscú —debido a que la iniciativa incluye una cesión territorial ucraniana para el Kremlin—.
"Creían que destruirían y desmantelarían Rusia en poco tiempo. Y los cerditos europeos se unieron de inmediato a la labor de la anterior Administración estadounidense, con la esperanza de aprovecharse del colapso de nuestro país, recuperar lo perdido en períodos históricos anteriores y tomarse la revancha", dijo Putin ante la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa ruso.
Según el líder ruso Vladimir Putin, Rusia alcanzará sus objetivos en Ucrania ya sea por los medios diplomáticos o militares, afirmando, además, que buscará ampliar una “zona de amortiguación en el país”, y coincidiendo con lo estipulado en el plan de paz estadounidense que contempla la cesión de territorio ucraniano a Moscú, incluida la península de Crimea, partes del Donbás (Donetsk y Lugansk) y las provincias de Zaporozhie y Jersón (anexionadas a Rusia en el 2022).
En las declaraciones de este miércoles con motivo de reunión anual del Ministerio de Defensa, Putin también subrayó que, a pesar de las tensiones actuales con Europa debido a la guerra en Ucrania, considera que en algún momento el diálogo y la diplomacia con Bruselas se restablecerá.
"En cualquier caso, será inevitable a medida que nos hagamos más fuertes. Si no es con los políticos actuales, entonces será tras un cambio en las élites políticas europeas", sostuvo. Asimismo, el máximo jefe de Estado de Rusia aseguró que el gobierno de Donald Trump realmente está demostrando su disposición a poner fin a la guerra y garantizar una paz duradera entre los dos pueblos eslavos.
En tanto, la Comisión Europea se encuentra en una escalada con el Kremlin debido al plan europeo que propone enviar a Ucrania todo el dinero de los activos rusos congelados, una iniciativa que Bélgica y Hungría estarían decididas a bloquear.
En ese sentido, Bruselas plantea que Kiev extorsione directamente a Rusia, es decir, retenga el dinero de los activos rusos y ofrezca devolverlo a Rusia solamente si esta pone fin a la guerra y acepta recompensar los daños en infraestructura. Si no lo acepta, ese dinero se destinará al frente de guerra ucraniano y a la reconstrucción del país.
Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump presiona a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky y le concede solo unos "días" hasta Navidad para una respuesta al plan de paz estadounidense, el cual estipula que Ucrania debe ceder territorios a Rusia. De cualquier manera, si acepta o no, Kiev ya perdió.
Zelensky “tendrá que ponerse las pilas y empezar a aceptar las cosas”, dijo Trump el lunes por la noche en una entrevista con Politico, y agregó que Ucrania “está perdiendo”.
